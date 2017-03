Premier Beata Szydło: Listy prezydenta do szefa MON to troska o sytuację w armii

Premier Beata Szydło

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Postrzegam listy prezydenta do szefa MON jako troskę o sytuację w polskiej armii - mówiła we wtorek w Polsat News premier Beata Szydło, pytana o pisma, które Andrzej Duda skierował do Antoniego Macierewicza.