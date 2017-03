Premier Beata Szydło: Polska jest bezpieczna

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Angela Merkel złożyła kondolencje Theresie May po ataku w Londynie

"Robimy wszystko, żeby do takich zamachów w Warszawie nie doszło i polityka, którą prowadzi w tej chwili Polska - wzmocnienie bezpieczeństwa - jest dla nas priorytetem. Bardzo często podkreślam - na spotkania w Brukseli z moim kolegami - że bezpieczeństwo polskich obywateli i bezpieczeństwo wszystkich Europejczyków powinno być dla nas najistotniejsze, a dla polskiego rządu oczywiście polskich obywateli" - podkreśliła premier w TVN24.

Zaznaczyła, że polski rząd nie zmieni zdania, jeżeli chodzi o politykę migracyjną. "Ona jest bardzo dla nas w tej chwili istotna (...). Te rozwiązania, które są wydyskutowane w Unii Europejskiej, już jednak zostały wzięte pod uwagę te postulaty, o których mówi Polska, o których mówią państwa Grupy Wyszehradzkiej" - mówiła premier Szydło w wywiadzie dla TVN24.

Premier była pytana o wypowiedź wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, który wskazał, że jeśli państwa nie wywiążą się z pewnych zobowiązań, to będą wyciągnięte konsekwencje. Zdaniem Szydło wiceprzewodniczący Timmermans "powinien skoncentrować się na tym, co zrobić, żeby nie dochodziło do takich aktów, jak wczoraj w Londynie".

"Polska na pewno nie ugnie się przed szantażami, takimi jak wygłosił pan komisarz (Timmermans - PAP), bo jego wypowiedzi doprowadzają nie tylko do tego, że nie ma skutecznej polityki migracyjnej, ale do tego wszystkiego on jeszcze dzieli Europę" - wskazała premier Szydło.

Według szefowej rządu, ten zamach pokazuje, że "Europa nie może czuć się bezpiecznie, a Europa powinna czuć się bezpiecznie".

Szydło przekonywała, że "ta fala migracji, która ruszyła na Europę, niestety przyniosła ze sobą również tych, którzy chcą wykorzystywać ludzi szukających pomocy".

Premier oceniła, że UE nie potrafi znaleźć skutecznego rozwiązania problemu terroryzmu. "Nie potrafimy umiejętnie prowadzić polityki migracyjnej, jednocześnie bezpiecznej na tyle, ażeby Europejczycy nie musieli być narażeni na takie akty, jak wczorajszy w Londynie" - powiedziała Szydło.