Konrad Szymański przedstawia postulaty Polski na szczyt UE

Szymański przedstawił w Sejmie informację rządu w sprawie stanu polskiej polityki zagranicznej wobec Unii Europejskiej i strategii w zakresie integracji Polski ze strefą euro.

Wiceszef MSZ stwierdził, że od kilku dni, kilka razy dziennie przedstawiciele rządu powtarzają postulaty i oczekiwania , "które są zrozumiałe w każdej stolicy europejskiej, nie są rozumiane tylko przez opozycję w Polsce". Szymański dodał, że intencje Polski wobec Deklaracji Rzymskiej - dokumentu, który mają przyjąć unijni przywódcy na zbliżającym się jubileuszowym szczycie w Rzymie - "warunkują podpis polskiego premiera" pod nią.

- Chcemy, żeby Deklaracja nie otwierała drogi do podziałów UE. By nie zmierzała do osłabienia, by sugestie o podziale nie przerodziły się w polityczny plan, by Europa pozostała silna - powiedział.

- Chcemy, aby agenda socjalna UE nie była pretekstem, żeby zamykać wspólny rynek, szczególnie w zakresie usług i pracy dla polskich, środkowoeuropejskich pracowników, usługodawców, którzy dzisiaj tę konkurencję wygrywają - dodał wiceszef MSZ.

Szymański zaznaczył, że polskie postulaty dotyczą też polityki obronnej.

- Chcemy, żeby zapisy dotyczące polityki obronnej w jasny sposób mówiły, że wzmocnienie roli UE w zakresie polityki obronnej nie było tworzone kosztem NATO, ani obok NATO, by było tworzone razem z NATO, które pozostaje głównym kośćcem polityki obronnej Zachodu - powiedział. - Chcemy, żeby jasno zabrzmiało, że jeżeli myślimy o przywróceniu UE Europejczykom, to ta droga biegnie przez parlamenty narodowe - dodał.

W sobotę w Rzymie na uroczystym szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską, ma zostać przyjęta Deklaracja Rzymska. Ma ona wyznaczyć kierunek dla UE 27 państw - bez Wielkiej Brytanii przygotowującej się do opuszczenia Wspólnoty - na najbliższa dekadę.