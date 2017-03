Karczewski: Nic nie wiem na temat rekonstrukcji rządu; szef MSZ sprawuje się dobrze

Marszałek Senatu był pytany we wtorek w Polsat News, czy według jego wiedzy planowana jest rekonstrukcja rządu. "Nic na ten temat nie słyszałem" - odparł.

Pytany o ocenę pracy ministra Waszczykowskiego, Karczewski ocenił, że szef MSZ "jest dobrym ministrem i sprawuje się dobrze".

Marszałka był pytany, czy wicemarszałek Senatu Adam Bielan jest brany pod uwagę jako ewentualny zastępca szefa MSZ. "Adam Bielan jest wicemarszałkiem, przed chwilą z nim rozmawiałem, świetnie spisuje się w swojej roli. Jest zainteresowany nie tylko polityką wewnętrzną, ale i zagraniczną i na pewno byłby dobrym ministrem, ale nie jest brany pod uwagę w tej chwili jako kandydat na to stanowisko" - mówił Karczewski.

Dopytywany, czy w PiS jest rozważana kandydatura europosła PiS Ryszarda Czarneckiego, Karczewski również zaprzeczył; przypomniał, że eurodeputowany ubiega się o inne stanowisko - prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Marszałek nawiązał też do poniedziałkowej wypowiedzi ministra w TVN24, że MSZ ma ekspertyzy, iż Donald Tusk został wybrany na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej w sposób, który można zakwestionować na poziomie prawa europejskiego. Według niego, przy reelekcji Tuska doszło do fałszerstwa. Później na konferencji prasowej, mówił że miał na myśli wypowiedzi prof. Jacka Czaputowicza dla "Do Rzeczy". "Są więc takie ekspertyzy. Oczywiście nie ma żadnych politycznych decyzji, aby z tych ekspertyz skorzystać. Natomiast one funkcjonują. Naukowcy przekonują nas, że ten wybór był niewłaściwy" - podkreślił minister.

Po tych słowach szefa MSZ posłowie PO i Nowoczesnej apelowali do premier o jego odwołanie.

Karczewski powiedział, że sprawa wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej jest zamknięta. "To już czas przeszły dokonany" - podkreślił. Jak zaznaczył, "każdy popełnia jakieś błędy". "Nobody's perfect" - zaznaczył.