Elżbieta Rafalska: Kobiety nie ochodzą z pracy przez 500 plus

Elżbieta Rafalska: Więcej urodzeń w styczniu - efekt 500 plus

- Zupełnie nieprawdziwe informacje mówiące o tym, że 150 tys. kobiet się "zdezaktywizowało", to chyba pobożne życzenia PO - powiedziała Rafalska w TVP Info. Podkreśliła, że spada bezrobocie wśród kobiet, rosną zaś wskaźniki zatrudnienia kobiet.

Minister dodała, że kobiety mają szanse wrócić do pracy dzięki i programowi 500 plus. - Podejmują zatrudnienie, mogą dzieci wysłać dzieci do żłobka - powiedziała.

Minister podkreśliła, iż nie sprawdziły się też czarne prognozy, że ludzie, którzy dostaną pieniądze z programu 500 plus źle je wydadzą. Poinformowała, że są dane z 2,5 tys. gmin, iż taka sytuacja dotyczy tylko ok. 700 rodzin. - To trzy setne procenta wszystkich rodzin korzystających z tego świadczenia - dodała Rafalska.

- Sytuacja na rynku pracy jest dobra; rosną wynagrodzenia, spada bezrobocie - mówiła minister. Dodała, że lepsze wyniki Polski w agencjach ratingowych mają m.in. związek z programem 500 plus. Powołała się na "wzrost konsumpcji prywatnej beneficjentów programu 500 plus". - Oni podnoszą poziom życia codziennego - dodała. - Rodzina po raz pierwszy dysponuje takimi zasobami, które pozwalają myśleć o przyszłości - przekonywała.

Rafalska przypomniała, że wzrost urodzin dzieci w Polsce jest skokowy. W styczniu urodziło się o 4,2 tys. dzieci więcej niż w styczniu 2016 r.

Z programu 500 plus korzysta ponad 3 miliony 820 tys. dzieci, tj. 55 proc. wszystkich polskich dzieci do 18. roku życia. Program kosztował dotychczas 19 mld zł, co w cyklu całorocznym wyniesie ponad 23 mld zł.

Dokument podsumowujący program 500 plus w najbliższych dniach trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie do rządu i Sejmu. W połowie kwietnia powinien być przedmiotem debaty parlamentarzystów.