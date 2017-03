Mazurek: Wniosek o wotum nieufności wobec rządu jest absurdalny

Sławomir Neumann: Wniosek o wotum nieufności to szansa dla PiS. Niech oprzytomnieje

Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie ma podstaw by popierać ten rząd

Rafalska: Czasem warto przegrać potyczkę, by pokazać niezależność

Ryszard Legutko po wyborze Tuska: Skoro się nie udało, nie jest to zwycięstwo

- Wniosek o wotum nieufności do rządu pani premier Beaty Szydło jest absurdalny. nie ma żadnych szans na powodzenie i jest to kolejna odsłona wojny Platformy Obywatelskiej z nami, z Prawem i Sprawiedliwością - oświadczyła Mazurek na briefingu w Sejmie.

- Jest to kolejna próba pokazania, kto jest ważniejszy na opozycji, kto jest liderem opozycji, czy PO, czy Nowoczesna - dodała.

Podkreśliła, że realia w obecnej kadencji Sejmu "były są i będą takie, że większość parlamentarna broni swoich ministrów i premiera". "Będziemy to robić. Absolutnie nie zgadzamy się z tym, co było powiedziane, że pani premier Szydło zawiodła zaufanie. To jest nieprawda. Jesteśmy dumni, że broni zasad, wartości, że ma odwagę prezentować polskie stanowisko na forum UE" - powiedziała Mazurek.

"Chcemy być krajem liczącym się, nawet jeśli sytuacja, która zaistniała wczoraj miała miejsce i przegrywamy. To nie jest tak, że w dyplomacji zawsze się wygrywa. Ważne jest, żeby mieć odwagę artykułować swoje oczekiwania, przeciwstawiać się absurdom narzucanym przez UE" - mówiła rzeczniczka PiS.

"Nasze środowisko, nasz rząd, jest absolutnie zwolennikiem, żeby Polska była w UE. Jesteśmy silnym państwem. Chcemy, żeby UE działała w oparciu o pewne zasady i chcemy, żeby były przestrzegane, a nie żeby przez elity europejskie były dostosowywane do okoliczności i potrzeb" - dodała Mazurek.

Jak oceniła, ważne jest, by w Europie głos każdego kraju był "słyszalny" i żeby silne państwa, takie jak Niemcy, czy Francja z tymi głosami się liczyły.

Mazurek była pytana o współpracę rządu z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. "Nie sądzę, żeby ta współpraca była, bo do tej pory jej nie było. Do tej pory Donald Tusk był krytykiem rządu Beaty Szydło, nie zachowywał bezstronności" - powiedziała.

Dziennikarze chcieli też wiedzieć czy zasadna byłaby dymisja szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. "To pytanie do pani premier. Uważam, że nie ma potrzeby, by odwoływać ministra, który jasno i odważnie artykułuje oczekiwania, który broni interesów Polski" - powiedziała Mazurek.

Poproszona została też o komentarz do słów prezydenta Francji Francoisa Hollande'a, który według relacji dyplomatów, miał w czwartek na szczycie UE powiedzieć premier Szydło: "wy macie zasady, my mamy fundusze strukturalne".

"Takie słowa nie powinny paść, jeżeli rzeczywiście padły (...) Są skandaliczne, nie powinny mieć miejsca. Mówienie, że zostaną nam odebrane jakiekolwiek środki jest absurdem, bo to jest niemożliwe" - powiedziała Mazurek.

Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział w piątek po posiedzeniu zarządu partii, że Platforma Obywatelska w przyszłym tygodniu złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu.

Paweł Kukiz powiedział, że nie poprze wniosku.