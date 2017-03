Witold Waszczykowski: Z Berlina poszła wyraźna dyrektywa

Szydło po powrocie: To nie porażka, to zwycięstwo

- Zderzyliśmy się, wydaje się, z dużą dozą wręcz nielojalności a nawet kłamstwa, dlatego że na wiele dni przed szczytem - nie chcę wskazywać palcem na kraje - ale mieliśmy zapewnienia, że niektóre kraje inaczej się zachowają. Mieliśmy zapewnienia, iż absolutnie popierają nasze stanowisko i że zakładają, że państwo narodowe, państwo członkowskie ma prawo decydować, kto jest jego kandydatem - powiedział szef dyplomacji w TVP.

Pytany, czy można to odczytywać jako presję ze strony Niemiec na kraje członkowskie, Waszczykowski odpowiedział: - Jeśli wczoraj rano w Bundestagu, czyli w parlamencie niemieckim, pani kanclerz na pół dnia przed rozpoczęciem szczytu wygłasza publicznie opinię: "Cieszę się z wyboru Donalda Tuska i cieszę się, że będę mogła z nim przez następne lata pracować", to znaczy, że z Berlina poszła jasna, wyraźna dyrektywa do tych państw, które słuchają.

Szef MSZ pytany o szanse na współpracę z wybranym na drugą kadencję Tuskiem podkreślił, że do tej pory ta współpraca z przewodniczącym RE "nie wyglądała, bo to Donald Tusk nie chciał współpracować". - To wszystko będzie zależało od niego, czy będzie przejmował jakąkolwiek inicjatywę, czy będzie te swoje inicjatywy chciał konsultować z państwami członkowskimi, w tym z Polską, na co jesteśmy otwarci. Rada Europejska jest tym ciałem, które chcielibyśmy umocnić, żeby było organem decydującym, a nie Komisja Europejska - deklarował.

Waszczykowski mówił, że m.in. w sprawie kierunków reformy Unii z pewnością trzeba będzie szukać dialogu i wsparcia różnych państw. - Funkcjonujemy w wielkim turnieju, nie udał się pewien etap, czy może pewna potyczka - mówił. - Trzeba zapomnieć w pewnym momencie o sytuacjach, jakie miały miejsce i wrócić do normalnego dialogu, normalnej współpracy. Szukać różnych konfiguracji do realizacji różnych interesów, również i Polski. Unia po to powstała, żeby narody nie prowadziły wojny, ale nie jest to klub altruistów i trzeba się tam sporo narozpychać, żeby polskie narodowe interesy zrealizować - zaznaczył minister.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że w pewnych kwestiach lojalność Grupy Wyszehradzkiej zniknęła, "ale są inne kwestie, które w dalszym ciągu łączą". - Te łączące sprawy, to wspólne stanowisko w sprawie imigrantów i uchodźców, podobny pogląd, co do integracji naszej części Europy pod względem strukturalnym, ekologicznym, czy na problemy wschodnie - wyliczał. - Mimo pewnych utyskiwań tych, czy innych krajów Grupy Wyszehradzkiej, sankcje wobec Rosji, która napadła na Ukrainę, są przestrzegane i popierane przez wszystkie kraje grupy - zaznaczył szef MSZ. Jego zdaniem, kraje V4 łączy też wspólna polityka obronna i uczestnictwo w NATO. - Płaszczyzn współpracy jest wiele, to nie jest jednak stuprocentowa jedność - dodał Waszczykowski.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w oświadczeniu w Bundestagu, na kilka godzin przed szczytem UE, że postrzega ponowny wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej jako oznakę stabilności dla całej Unii Europejskiej.

- Dzisiaj będziemy decydować o ponownym wyborze Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej na kolejne 2,5 roku. Postrzegam jego ponowny wybór jak oznakę stabilności dla całej Unii Europejskiej i cieszę się na kontynuację współpracy z nim - powiedziała Merkel. Niemieccy parlamentarzyści zareagowali na jej słowa oklaskami.