PO wzywa Waszczykowskiego do złożenia wyjaśnień na komisji ds. UE

Witold Waszczykowski o wyborze szefa Rady Europejskiej: Doszło do złamania reguł

"Wzywamy pana ministra Waszczykowskiego, ministra spraw zagranicznych, oraz pana Konrada Szymańskiego, ministra ds. europejskich, na Komisję ds. Europejskich, w celu złożenia wyjaśnień, co do dalszego prowadzenia polityki zagranicznej i wyjaśnienia słów odnośnie obniżania zaufania w stosunku do UE i prowadzenia negatywnej polityki względem UE" - oświadczył w poniedziałek Cezary Tomczyk na konferencji prasowej w Sejmie.

Tomczyk dopytywał, "czy istnieje już plan wyprowadzenia Polski z UE, a jeśli istnieje, to czy może jest już w realizacji". Według niego świadczą o tym wypowiedzi szefa MSZ.

Poseł PO domagał się wyjaśnień w związku ze styczniowym spotkaniem szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego z liderką francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen. "Pani Marine Le Pen jest zwolenniczką tego, żeby rozmontować UE, a również tego, żeby NATO przestało istnieć" - podkreślał Tomczyk.

Według byłego wiceszefa MSZ Rafała Trzaskowskiego (PO) rząd PiS, "w tej chwili pozbawiony sojuszników i agresywnie nastawiony do Unii Europejskiej, będzie przegrywał każdą ważną w UE batalię: o budżet, o politykę energetyczną, o politykę wschodnią, o liberalizację wspólnego rynku".

Jego zdaniem gabinet PiS, tłumacząc swoją postawę oraz "brak profesjonalizmu, brak sojuszników", będzie jeszcze bardziej zaostrzał kurs w UE. "Co może się skończyć na wyjściu Polski z Unii Europejskiej, bo tylko w ten sposób PiS będzie w stanie uzasadnić swoje porażki" - powiedział polityk Platformy.

"Jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojenie. Uważamy, że trzeba natychmiast reagować" - podkreślił poseł.