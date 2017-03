Ostatnia wdowa po policjancie zamordowanym w Katyniu odznaczona przez MSWiA

97-letnia wdowa po st. post. Janie Borkowskim, więźniu Ostaszkowa, zamordowanym w 1940 r. przez NKWD w Kalininie (dzisiejszy Twer), została wyróżniona Złotym Medalem za Zasługi dla Policji. To jedno z najwyższych odznaczeń cywilnych przyznawanych przez MSWiA.

- Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować pani tego wszystkiego, co pani przez lata uczyniła, kultywując pamięć o polskiej Policji Państwowej II RP, tego, co pani uczyniła na rzecz prawdy historycznej, pamięci i wszechstronnej wiedzy o tamtym okresie. Był on, zwłaszcza przez lata PRL-u, wypaczany, zakłamywany, i trzeba było niemałej odwagi, determinacji, żeby walczyć o prawdę i pamięć - powiedział Zieliński, zwracając się do odznaczonej.

Wiceminister podkreślił, że po II wojnie światowej, władze zapominały o swoich bohaterach. - Zapomniano o nich, wymazywano ze szkolnych podręczników i ze zbiorowej pamięci. Trzeba było takich heroicznych zmagań, jak pani to czyniła przez lata, żeby ta pamięć przetrwała - powiedział Zieliński. - Ale i dzisiaj wcale nie jest tak dobrze z tą wiedzą, bo ona - choć już nie jest zakazywana - wcale nie jest taka powszechna i pełna, dlatego potrzebuje swoich ambasadorów - dodał.

Pierwszy zastępca komendanta głównego nadinsp. Andrzej Szymczyk podkreślił, że Maria Czernek została uhonorowana za niezwykłe zasługi związane z kultywowaniem tradycji i pamięci o zamordowanych funkcjonariuszach. Jak mówił, współcześni policjanci są spadkobiercami policji 20-lecia międzywojennego.

- Do lat 90., poza pamięcią, która była wśród rodzin katyńskich, nie oddano czci poległym. Pamięć o tych funkcjonariuszach jest zachowana również w czasach współczesnych. Ich ofiara nie poszła na marne - powiedział Szymczyk.

Pani Maria nie ukrywała wzruszenia. Przyznała, że docenienie jej starań jest dla niej wielkim zaszczytem. - Cieszę się, że razem tworzymy wielką policyjną rodzinę - powiedziała.

Maria Czernek jest członkinią Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi. Była zaangażowana w tworzenie miejsc pamięci o policjantach II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Dzięki niej powstała w Łodzi pierwsza w Polsce Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej. Współpracuje z organizacjami kombatanckimi, Rodziną Katyńską, Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami niepodległościowymi. Jako pierwsza otrzymała Krzyż Miednoje 1940 – odznaczenie przyznawane przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.