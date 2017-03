Macierewicz podsumował "sukces rządu PiS"

Macierewicz stwierdził na antenie TV Trwam, że obecny rząd "realnie zmienił Polskę". Minister obrony narodowej wymienił elementy, które przed objęciem władzy przez PiS, wydawały się niemożliwe do osiągnięcia.

- Wydawało się, że jesteśmy skazani na grzęźnięcie np. w coraz bardziej dramatycznym, coraz większym bezrobociu. Dzisiaj bezrobocie jest najmniejsze od 30 lat. (…) Teraz, po 16 miesiącach (rządów PiS – red.) prawie nie ma w Polsce bezrobocia. W istocie trzeba powiedzieć: nie ma w Polsce bezrobocia, ba, martwimy się o to, czy starczy nam w Polsce rąk do pracy - mówił Macierewicz.

Szef MON podkreślił, że nieudolna polityka poprzedniego rządu doprowadziła emigracji i obecny rząd szuka rozwiązań, by zapewnić lepsze warunki dla przybyszów z państw z Europy Środkowo-Wschodniej. - Polaków jest ciągle mało, ponieważ wyemigrowali - powiedział.

Kolejnym sukcesem rządu, jest zdaniem Macierewicza, stworzenie programu 500+. - Program objęcia ochrony i wsparcia polskich rodzin. Oczywiście on się nie ogranicza w żaden sposób do tych 500 złotych na dziecko. On jest nieporównanie szerszy, jest także całym szerokim programem ochrony życia i tych, którzy są najsłabsi i najbardziej narażeni. Ale on już działa, sprawia, że wieś polska została w gigantyczny sposób dofinansowana i objęta ochroną - powiedział.

Macierewicz dodał, że nie sprawdziły się obawy, mówiące o zachwianiu gospodarki po wprowadzeniu przez rząd zmian socjalnych. - Odwrotnie – wsparły polską gospodarkę - ocenił.