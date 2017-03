MSZ poprosi o wyjaśnienia ws. listu szefa koncernu Ringier Axel Springer

Wcześniej o tym, że MSZ planuje interwencję w związku z listem informował nieoficjalnie portal wPolityce. Według tych doniesień premier Beata Szydło i szef MSZ Witold Waszczykowski "zastanawiają się nad stanowczą odpowiedzią w tej sprawie". Portal podał ponadto, powołując się na źródła rządowe, że wezwanie do MSZ może otrzymać ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikel.

Na pytanie PAP, czy niemiecki ambasador zostanie wezwany do MSZ, biuro rzecznika prasowego resortu w przekazanym oświadczeniu podkreśliło: "Wyrażamy zaniepokojenie, że niemiecko-szwajcarski koncern Ringier Axel Springer Media wystosował list do swoich polskich pracowników, który może stanowić próbę ingerencji w niezależność mediów w Polsce. Sytuacja rynku medialnego w Polsce była już wielokrotnie tematem rozmów bilateralnych. Będziemy prosić naszych partnerów o wyjaśnienia".

Telewizyjne "Wiadomości" podały w czwartek, że szefostwo międzynarodowego koncernu medialnego Ringier Axel Springer Media AG - wydawcy m.in. "Faktu", tygodnika "Newsweek Polska" oraz portalu Onet - oczekuje od swoich dziennikarzy w Polsce publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska przy wyborze na szefa Rady Europejskiej.

"Wiadomości" powołały się na list szefa koncernu do pracowników w tej sprawie.

Szef Ringier Axel Springer Media AG Mark Dekan napisał do pracowników koncernu m.in: "Ideologie i prymitywne ideologie przegrały z wartościami i rozsądkiem. Wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy - wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej (...). Co do przegranych w tym starciu, to obok Jarosława Kaczyńskiego znalazła się dobra reputacja Polski jako rzetelnego partnera".