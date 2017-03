Komitet polityczny PiS przyjął uchwałę ws. Donalda Tuska

W uchwale PiS zobowiązuje wiceprezesa partii, premier Beatę Szydło i rząd, aby nie zgłaszały kandydatury Tuska na drugą kadencję.

- Uchwała komitetu politycznego PiS sprzeciwiająca się wyborowi Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej ma na celu wzmocnienie stanowiska polskiego rządu - powiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Mazurek potwierdziła informacje PAP, że w podjętym stanowisku komitet polityczny PiS zobowiązuje premier Beatę Szydło, która jest też wiceprezesem PiS, do tego, by "stanowczo sprzeciwiła się" wyborowi Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej; komitet przedstawia też uzasadnienie swego sprzeciwu.

PiS zarzuca Tuskowi m.in. łamanie zasady neutralności wobec państwa członkowskiego, angażowanie się w "akcje organów UE skierowane przeciwko Polsce" oraz popieranie opozycji. - I to opozycję szczególnego rodzaju, która nie ukrywa swojego antypaństwowego charakteru - zaznaczyła rzeczniczka PiS. Mazurek zwróciła też uwagę na poparcie Tuska dla rozwiązań nieakceptowanych przez polski rząd, wymieniając w tym kontekście obowiązkową relokację uchodźców.

Pytana, czemu ma służyć podjęta przez komitet polityczny PiS uchwała, powiedziała, że wzmacnia ona stanowisko polskiego rządu. - I też daje wyraz temu, że my, jako największa siła polityczna w Polsce, sprawująca teraz władzę, mamy zastrzeżenia do funkcjonowania Donalda Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej, i że my go popierać nie chcemy - dodała rzeczniczka PiS.

Pierwsza 2,5-letnia kadencja Tuska jako szefa RE upływa z końcem maja.

Na szczycie UE 9-10 marca przywódcy mają zdecydować, czy pozostanie on na tym stanowisku na kolejną kadencję. Obecnie jest jedynym oficjalnym kandydatem.

"Financial Times" przed kilkoma dniami napisał, że polski rząd rozważa zgłoszenie kandydatury europosła PO Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej. Do dziś Saryusz-Wolski nie zdementował tych doniesień.