Masz pytania do rzecznika rządu? Wyślij maila

"Chcąc ułatwić również dostęp obywateli, Polaków, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - i również zakładamy, że wielu Polaków chciałoby się dowiedzieć, czym na co dzień zajmuje się pani premier, więc zmierzyć się z tymi problemami, z którymi my się na co dzień mierzymy, z tymi tematami, z którymi tutaj na co dzień mamy do czynienia - uruchomiliśmy specjalny adres mailowy, na który państwo możecie wysyłać pytania do mnie" - powiedział Bochenek na poniedziałkowym briefingu w Warszawie.

Poinformował, że nowy adres to: rzecznik@kprm.gov.pl.

Jak mówił, że na ten adres można będzie przysyłać swoje pytania. "My wybierzemy kilka najciekawszych i w trakcie takich cotygodniowych briefingów będę się starał państwu na nie odpowiedzieć" - zapowiedział Bochenek.