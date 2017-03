Bochenek o oświadczeniu majątkowym Jana Szyszki: podejrzewam, że to pomyłka

Jan Szyszko: Jeśli w ustawie o ochronie przyrody są błędy, to zostanie to naprawione

Szyszko o projekcie zmian ws. wycinki drzew: to chyba w miarę dobre podejście

Jan Szyszko nominowany do zasadzenia drzewa

Bochenek na poniedziałkowym briefingu był pytany o oświadczenie majątkowe ministra środowiska Jana Szyszki i o doniesienia, iż wynika z niego, że Szyszko od 1988 do 2011 r. kupił 1,67 mln ha ziemi za 108 mln zł.

"Nie znam sprawy, natomiast podejrzewam, że to pomyłka. Aczkolwiek nie wiem, czy minister miał okazję się do tego ustosunkować. Być może jakiegoś przecinka zabrakło w oświadczeniu majątkowym" - odpowiedział Bochenek. Odsyłał też w tej sprawie dziennikarzy do Ministerstwa Środowiska.

Na uwagę, że resort środowiska nie odpowiedział, a minister - podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nt. geotermii - odmówił wypowiedzi na temat swojego oświadczenia majątkowego, Bochenek powiedział: "Może akurat nie miał nastroju, by odpowiadać na tej konferencji, natomiast myślę, że na pewno się do tego odniesie".

W ubiegłym tygodniu o sprawie oświadczenia majątkowego Szyszki mówili na konferencji prasowej politycy PO, m.in. Jan Grabiec. "Pan minister Szyszko, według własnego oświadczenia, dysponuje milionami hektarów gruntów, to jest jego oświadczenie powtarzane co roku" - mówił wtedy Grabiec. Przekonywał, że wskutek wprowadzenia obowiązujących od stycznia przepisów dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach, wartość tych gruntów mogła wielokrotnie wzrosnąć, bo "bezkarna możliwość wycięcia drzew sprawia, że mogą stać się gruntami inwestycyjnymi, budowlanymi".