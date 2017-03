Jan Dziedziczak: Osoby związane z dawnymi służbami niepotrzebne i szkodliwe w dyplomacji

- Osoby związane z dawnymi służbami, pracujące w dawnych służbach, przed 1989 rokiem, są po prostu już niepotrzebne, są szkodliwe, nasza ustawa (o służbie zagranicznej) chce takie osoby wyeliminować (z MSZ). Już teraz wiemy o tym, że w gronie pracowników MSZ jest ponad 100 osób, które przyznały się do jawnej, bądź tajnej współpracy z organami bezpieczeństwa PRL - powiedział Dziedziczak. Jak dodał, pojawia się pytanie, dlaczego przez tyle lat, takie osoby były tolerowane. - Chcemy po prostu skończyć z PRL w polskiej dyplomacji - podkreślił wiceszef MSZ.

Dziedziczak powiedział też, że za czasów koalicji PO-PSL na stanowiska konsulów generalnych wysyłano dawnych funkcjonariuszy PZPR.

- Jest czymś szczególnie niemoralnym, niedobrym, jeśli do kontaktów z Polonią wysyła się osoby, które często pracowały dla dawnego systemu, w aparacie, który sprawiał, że nasi rodacy musieli uciekać z Polski - ocenił.

- Chcemy przywracać etos pracy polskiego dyplomaty. Chcemy likwidować patologie, trwające często od wielu dziesięcioleci - przekonywał Dziedziczak. Podkreślił on, że obecnie w służbie dyplomatycznej istnieje niekorzystna dysproporcja pomiędzy liczbą pracowników merytorycznych a tymi, którzy zajmują się kwestiami administracyjnymi i organizacyjnym. - W Departamencie Ameryki pracuje poniżej 20, w Departamencie Azji i Pacyfiku niewiele ponad 20, w Departamencie Wschodnim pracuje około 30 osób. Tymczasem w Inspektoracie Służby Zagranicznej pracuje 180 osób, w Biurze Administracji także 180 osób. W Biurze Informatyki i Telekomunikacji ponad 100 osób - wyliczał. Według Dziedziczaka, "to jest patologia". - To jest również ten element biurokracji, patologii PRL-u. My chcemy to zmienić. Chcemy, żeby polscy dyplomaci nie zajmowali się administracyjną obsługą MSZ, tylko żeby się zajmowali prowadzeniem dyplomacji Rzeczypospolitej Polskiej, realizowaniem polityki zagranicznej. To jest clou naszej reformy - podkreślił Dziedziczak.



Zdaniem wiceministra polska dyplomacja obecnie "wychodzi ze złego stanu, który obserwowaliśmy przez wiele ostatnich lat". - Chcemy doprowadzić do tego, że dyplomaci będą zajmowali się pracą merytoryczną, nie pracą administracyjną. Chcemy też wprowadzić autentyczną postawę służby państwowej - mówił. Jak zaznaczył, często spotykana jest obecnie postawa, w której służbę w MSZ traktuje się jako zwykłą pracę. - Nie, to jest służba państwu polskiemu i chcemy ten etos przywracać. Chcemy likwidować patologie, które są zawiązane z procesami (trwającymi) często od wielu dziesięcioleci: klanowość rodzinna, czy nawet z takimi nazwiskami jak Bierut. To wszystko chcemy wyeliminować - podkreślił.

Dziedziczak zapowiedział, że MSZ chce też rozszerzyć zakres działania Akademii Dyplomatycznej. - Chcemy, aby aktualni pracownicy MSZ też mogli się w niej rozwijać - mówił. Zaznaczył, że od 20 lat nie było szkoleń merytorycznych dla dyplomatów.

MSZ przygotował projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, który zakłada m.in. wygaśnięcie stosunku pracy byłych pracowników i współpracowników służb PRL.

Proponowane zmiany zakładają ponadto uelastycznienie zasad zatrudniania w służbie zagranicznej dla ekspertów, umożliwiają MSZ nawiązywanie krótszych kontraktów, przy jednoczesnej profesjonalizacji i bardziej precyzyjnym uregulowaniu zasad awansu i wymogów kompetencyjnych dla dyplomatów.

Projektem miał we wtorek zająć się rząd. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował jednak PAP, że prace nad projektem noweli ustawy o służbie zagranicznej odłożono na prośbę szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. - Pan minister chciał osobiście ją prezentować, a jest w tym momencie w Brukseli - wyjaśnił Bochenek.