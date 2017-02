Bochenek: odpowiedź na zalecenia KE - w poniedziałek wieczorem

Rzecznik rządu pytany o to, kiedy można spodziewać się odpowiedzi polskiego rządu na zalecenia Komisji Europejskiej wydane w ramach procedury ochrony praworządności, mówił: "odpowiedź wyjdzie dzisiaj, myślę, że dzisiaj wieczorem".

"Dzisiaj wieczorem powinna pojawić się z naszej strony odpowiedź i na pewno odniesiemy się do tych niewiążących zaleceń Komisji Europejskiej" - dodał.

Od stycznia ub. roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2016 r. wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała rekomendacje, zalecając rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków TK i zastosowanie się do nich.

Polski rząd odpowiedział 27 października 2016 r. na te zalecenia, oświadczając, że są one niezasadne i nie widzi prawnych możliwości ich wdrożenia. 21 grudnia ub. roku, KE wydała dodatkowe rekomendacje i wyraziła oczekiwanie, że polskie władze odpowiedzą w ciągu dwóch miesięcy.

Bochenek pytany o słowa lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, który ocenił, że odpowiedź polskiego rządu na zalecenia KE będzie "tak samo arogancka" jak niedawna debata między szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim a wiceszefem KE Fransem Timmermansem, odpowiedział, że w taki sposób, w jaki Petru określił odpowiedź, można by określić zachowanie Timmermansa.

W piątek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podczas panelu, w którym uczestniczyli m.in. wiceszef KE i polski minister spraw zagranicznych, Timmermans w jednej z wypowiedzi zaznaczył, że "praworządność zakłada, że państwa członkowskie nie mieszają się do wymiaru sprawiedliwości". "Nie ma zasady, która nakazywałaby, by w każdym kraju był Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli w kraju istnieje TK, to powinno się przynajmniej przestrzegać konstytucji" - mówił wiceszef KE.

Waszczykowski ripostował: "Proszę pozwolić nam na działania zgodne z naszą konstytucją, a nie z pańską wizją naszej konstytucji". Odnosząc się do Komisji Weneckiej (organu doradczego Rady Europy, który w ubiegłym roku również wydał opinię o ówczesnych zmianach w prawie dotyczącym TK), o której wspomniał Timmermans, szef MSZ powiedział, że to gremium "udzieliło (Polsce) rady": "W Polsce ma miejsce polityczny spór, rozwiążcie go za pomocą środków politycznych, a nie poprzez mieszanie się instytucji zagranicznych".

Bochenek powiedział w poniedziałek, że panel, w którym wzięli udział Waszczykowski i Timmermans był poświęcony zupełnie innym tematom, niż sugerowałyby wypowiedzi wiceszefa KE. "Frans Timmermans zaczął wytykać jakieś rzeczy kompletnie niezwiązane z tematyką tego panelu Polsce, akurat tutaj minister Waszczykowski bardzo celnie zareagował" - dodał.

Rzecznik stwierdził, że polski rząd oraz premier Beata Szydła od lat powtarzają, iż Komisja Europejska "powinna wreszcie zająć się tymi sprawami, do których została powołana".

"Powinna zająć się tymi zadaniami, które są na nie nakładane przez Radę Europejską, nie polityką, nie realizacją prywatnych, osobistych ambicji, ale powinna skoncentrować się na tym, do czego jest powołana na podstawie traktatów europejskich" - mówił.

"Jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny to jest ustawa, która pod koniec zeszłego roku została przyjęta, podpisana przez pana prezydenta, ona porządkuje niewątpliwie ten stan prawny i tę całą sytuację, która narosła wokół TK w związku z wręcz nielegalnymi, niekonstytucyjnymi, o czym sam TK powiedział, działaniami naszych poprzedników PO i PSL-u" - powiedział rzecznik rządu.

W grudniu ogłoszono w Dzienniku Ustaw trzy ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego: o organizacji i trybie postępowania przed TK; o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające obie te ustawy. Wszystkie podpisał prezydent Andrzej Duda. Ustawy te - autorstwa posłów PiS - całościowo regulują postępowanie w TK i status jego sędziów.

Bochenek powiedział, że obecnie TK ma właściwe instrumenty, żeby działać i wiele zaleceń Komisji Weneckiej i Komisji Europejskiej zostało wdrożonych. "Ustawa właściwie większość z nich inkorporuje w swojej treści" - powiedział rzecznik rządu.