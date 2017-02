Sellin: Timmermans atakowaniem Polski rozbija jedność europejską

Sellin był poproszony w TVP Info o komentarz do polemiki, do jakiej doszło pomiędzy szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim a wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem.

W piątek na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, podczas pierwszego panelu poświęconego przyszłości UE, doszło do wymiany zdań między Timmermansem a szefem polskiego MSZ Witoldem Waszczykowskim. Wiceszef Komisji Europejskiej powiedział, że "praworządność zakłada, że państwa członkowskie nie mieszają się do wymiaru sprawiedliwości". "Nie ma zasady, która nakazywałaby, by w każdym kraju był Trybunał Konstytucyjny, ale jeżeli w kraju istnieje TK, to powinno się przynajmniej przestrzegać konstytucji" - dodał Timmermans.

Waszczykowski zripostował te słowa mówiąc: "Proszę pozwolić nam na działania zgodne z naszą konstytucją, a nie z pańską wizją naszej konstytucji". Odnosząc się do Komisji Weneckiej, o której wspomniał Timmermans, szef MSZ powiedział, że to gremium "udzieliło (Polsce) rady": "W Polsce ma miejsce polityczny spór, rozwiążcie go za pomocą środków politycznych, a nie poprzez mieszanie się instytucji zagranicznych".

W poniedziałek na antenie TVP Info Sellin podkreślił, że "Timmermans nie rozumie, że jest współodpowiedzialny za to, że rozpada się Unia Europejska, że wychodzi z Unii Europejskiej po raz pierwszy od 60 lat jakiś ważny kraj".

"Unia Europejska dotąd się rozszerzała, a teraz się kurczy i on w tym momencie atakuje Polskę, kraj, w którym ludzie są entuzjastycznie nastawieni do idei jedności europejskiej, w której wszystkie poważne siły polityczne bronią idei jedności europejskiej. Kraj, w którym społeczeństwo też popiera tę jedność europejską, w przeciwieństwie do wielu społeczeństw Zachodu i powinien rozumieć, że atakowanie Polski jest atakowaniem jedności europejskiej" - powiedział wiceminister.

W jego ocenie Timmermans to "nieodpowiedzialny polityk". "Na szczęście powinniśmy na to patrzeć spokojnie. Byłoby większym problemem, gdyby doszło do takiego sporu, z prawdziwym przywódcą ważnego państwa europejskiego, a nie wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, który wykracza poza swoje kompetencje, nie ma takich uprawnień, żeby wkraczać w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego i w gruncie rzeczy demonstruje swoją bezsilność" - zaznaczył Sellin.

Dodał, że Timmermans emocjonalnie zaangażował się w to, żeby Polskę "pouczać i trochę to traktuje na zasadzie takiej, że musi odreagować, bo wie, że nic w tej sprawie nie może zrobić".

Jak podkreślił, na tego typu zaczepki trzeba "spokojnie reagować". "Dzisiaj wychodzi kolejne pismo rządu polskiego do Komisji Weneckiej, wyjaśniające co się dzieje ws. Trybunału Konstytucyjnego i należy spokojnie reagować, tak jak to zrobił minister Waszczykowski, stanowczo, ale spokojnie" - podkreślił wiceminister kultury.

Według niego Timmermans nie jest "prawdziwym rozgrywającym politycznie w Europie". "Prawdziwymi rozgrywającymi politycznie w Europie jest kanclerz Niemiec, jest prezydent Francji, jest premier Wielkiej Brytanii, jest premier Włoch, prezydent Polski, premier Polski, a nie wicekomisarz Timmermans" - powiedział Sellin.

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa uczestniczyło ponad 30 szefów państw i rządów. Obecny był również prezydent Andrzej Duda.