Grzegorz Schetyna: Nikt już poważnie nie traktuje ministra Macierewicza

O co Antoni Macierewicz prosił NATO ws. Smoleńska?

Schetyna był pytany we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie, jak ocenia ostatnie wypowiedzi szefa MON na temat katastrofy smoleńskiej.

"Nikt już poważnie nie traktuje ministra Macierewicza, ani w Brukseli, ani w Polsce, to wstyd, mówimy to bardzo wyraźnie. Macierewicz po raz kolejny kompromituje swoimi wypowiedziami polską armię, rząd, nie tylko siebie samego, także premier Beatę Szydło, ale także prezydenta Andrzeja Dudę, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych" - powiedział Schetyna.

MON we wpisie na Twitterze oceniło, że Grzegorz Schetyna "mija się z prawdą nt. współpr. Polska - NATO".

Poseł @SchetynadlaPO mija się z prawdą nt. współpr. Polska - NATO. W Polsce mamy już 5 tys. żołnierzy USA za moment kolejne 1500 wojsk #NATO pic.twitter.com/coCYlNIWkN — Ministerstwo Obrony (@MON_GOV_PL) 21 lutego 2017

W ubiegłym tygodniu szef MON powiedział, że najwyższy czas, żeby NATO włączyło się w wyjaśnianie katastrofy smoleńskiej. Przy okazji spotkania ministrów obrony NATO Macierewicz rozmawiał na ten temat z naczelnym dowódcą sił NATO w Europie, amerykańskim generałem Curtisem Scaparrottim i ministrem obrony Wielkiej Brytanii Michaelem Fallonem.

W poniedziałek wieczorem w Telewizji Republika Macierewicz powiedział, że NATO nie zobowiązało się do prowadzenia badania katastrofy. "Ani ja o to nie prosiłem, ani się z tym nie zwracałem, ani gen. Scaparotti o tym nie mówił. Za to mówiłem o włączeniu się poprzez przekazanie informacji, jakie NATO posiada, i taka obietnica została potwierdzona przez pana generała" - powiedział Macierewicz.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.