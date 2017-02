Beata Szydło: Mam nadzieję, że opozycja przestanie zbijać kapitał polityczny na wypadku

- Na wszystkie pytania, które zostaną tam postawione będę odpowiadać - zapewniła premier.

- Czuję się dobrze, jak państwo widzicie, jestem dzisiaj tutaj w Kancelarii (Premiera), odbyła się Rada Ministrów, wczoraj również pracowałam, spotykałam się z ministrami, oczywiście jeszcze przez jakiś czas będę musiała troszeczkę mniej aktywnie brać udział w życiu publicznym, ale normalnie pracuję - podkreśliła szefowa rządu.

- Mam nadzieję, że wszyscy, którzy próbują na tym, co wydarzyło się w Oświęcimiu zbić kapitał polityczny wreszcie się opamiętają i przestaną mieszać ludziom w głowach – wyraziła nadzieję premier. To ocena inicjatywy ugrupowań opozycyjnych dotyczącej pomocy prawnej dla Sebastiana K., 21-letniego kierowcy fiata seicento, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania wypadku z udziałem pojazdu z Beatą Szydło na pokładzie, a także o zainicjowaną w internecie zbiórkę pieniędzy na nowy samochód dla podejrzanego.

- Wszyscy wobec prawa jesteśmy równi, postępowanie jest transparentne i mam nadzieję, że wszyscy, którzy próbują na tym, co wydarzyło zbić kapitał polityczny – wątpliwy oczywiście – wreszcie się opamiętają i przestaną mieszać ludziom w głowach – odpowiedziała premier.

- Nie chciałabym oceniać tego, co wyprawiali panowie posłowie z opozycji dlatego, że jestem stroną w tym postępowaniu, byłam w tej kolumnie i nie chcę, żeby sprowadzać się do takiego poziomu, jak ci panowie to pokazali – zaznaczyła Beata Szydło. Dodała, że czeka przede wszystkim "na to, ażeby organa do tego powołane i odpowiednie, odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania, wyjaśniły sprawę".

Premier do piątku przebywała w szpitalu w Warszawie po wypadku samochodowym w Oświęcimiu. Doszło do niego 10 lutego. Oprócz premier ranni w wypadku zostali także dwaj funkcjonariusze BOR. Prokuratorski zarzut w tej sprawie usłyszał Sebastian K., 21-letni kierowca fiata seicento, które uderzyło w pojazd z Beatą Szydło na pokładzie.