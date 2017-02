Bartosz Kownacki: PO ma obowiązek milczeć ws. transportu VIP

Kownacki przedstawiał w Sejmie na wniosek klubu PO informacje ws. wykorzystywania przez premier oraz prezydenta wojskowych samolotów transportowych CASA do celów prywatnych. Sprawę ujawniła "Rzeczpospolita".

Wiceminister obrony zaznaczył, że opozycja ma prawo i obowiązek zadawać pytania, a rząd na nie odpowiadać, ale "są też zasady przyzwoitości i odpowiedzialności".

- Platforma Obywatelska w sprawie transportu najważniejszych osób w państwie ma jedno szczególne prawo, jeden szczególny obowiązek - milczeć - powiedział Kownacki.

- Skończcie ten chocholi taniec wokół transportu najważniejszych osób w państwie - apelował w Sejmie Kownacki.

- Na całym świecie się to odbywa, a wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew 96 osób na rękach, bo robiliście ten chocholi taniec z przez ostatnie kilka lat - mówił wiceminister.

- Lot samolotu CASA z premier Beatą Szydło na pokładzie z 10 lutego był realizowany na podstawie decyzji wydanych za czasów ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z 2013 roku - podkreślił jednocześnie Kownacki. Wiceminister powiedział, że nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby premier wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych. - Poziom kłamstwa i hipokryzji polityków PO jest w tej sprawie gigantyczny. Nie jest prawdą, aby pani premier wykorzystywała wojskowy transport lotniczy do celów prywatnych - dodał.

Kownacki zaznaczył, że instrukcja HEAD, która dotyczy transportu najważniejszych osób w państwie, została przyjęta w 2013 roku przez ówczesnego szefa MON Tomasza Siemoniaka. - Państwo o tym dobrze wiecie, a dzisiaj próbujecie wokół transportu najważniejszych osób w państwie budować sensację - powiedział Kownacki, zwracając się do polityków PO.

Wiceminister dodał, że zgodnie z decyzją szefa MON z 31 grudnia 2013 r. przekazano wojskowy transport lotniczy do dyspozycji kancelarii: Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premiera . - Lot 10 lutego 2017 roku był realizowany dokładnie w oparciu o tę decyzję - powiedział Kownacki.

W przypadku lotów pani premier instrukcja HEAD zawsze była wykonywana jak należy - oświadczył Kownacki. - W ciągu roku w wyjazdach służbowych na terenie kraju premier Beata Szydło 35 razy używała CASY - poinformował.

- Instrukcja HEAD wymaga tego, żeby był samolot zapasowy i dobrze, że tego wymaga - powiedział Kownacki odpowiadając na pytania posłów. - Loty zostały wykonane w bezpieczny sposób, jak powinny - dodał.

Kownacki poinformował, że nieprawdą są informacje o 70 lotach premier Beaty Szydło do Krakowa. - W przeciągu roku w wyjazdach służbowych na terenie Polski, nie tylko do Krakowa, pani premier 35 razy używała CASY - powiedział. Jak podkreślił, lot samolotem CASA jest trzykrotnie tańszy niż np. Embraerem oraz bezpieczniejszy.

Kownacki zaznaczył, że rząd PiS podjął decyzję, żeby kupić nowe samoloty dla VIP-ów - pierwsze będą dostarczone w czerwcu. - Wy wiecie, że jesteście odpowiedzialni za to, co się stało 10 kwietnia - zwrócił się do posłów opozycji.