Elżbieta Rafalska: Dzięki programowi 500plus więcej dzieci wyjeżdża na ferie

- Mamy dane z sondażu IBRiS, czy program 500 plus wpływa na udział dzieci i ich aktywności podczas ferii zimowych. Już poprzednio - podczas letnich wakacji - odnotowaliśmy taki efekt - zauważalny był wzrost uczestnictwa dzieci w koloniach, obozach, wyjazdach, wczasach rodzinnych - powiedziała PAP minister.

- Ponad 40 proc. ankietowanych uważa, że nasz program pozwala wysłać dzieci na ferie zimowe. Mamy też niemałą - 9 proc. - grupę badanych, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyć w różnych formach zimowego wypoczynku w ferie - podała szefowa resortu.

Rafalska podkreśliła, że zimowy wyjazd jest kosztowniejszą dla rodzin formą wypoczynku - są to często obozy w górach, narciarskie. - Wiele dzieci nie jeździło na nie, bywało, że przez całe lata - mówiła. - To jeden z tych efektów, który nas niezwykle cieszy i pokazuje, że to świadczenie trafia wprost na dzieci - dodała.

Program "Rodzina 500 plus" wystartował 1 kwietnia zeszłego roku. Dzięki niemu wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko do 18 lat. W mniej zamożnych rodzinach (po spełnieniu kryterium dochodowego w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi), świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko.

Według danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do końca grudnia 2016 r. programem objęto ponad 3,8 mln dzieci do 18 lat.

Do 2,78 mln rodzin trafiło ponad 17 mld zł.