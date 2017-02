Jarosław Sellin zapowiada repolonizację prasy lokalnej w Polsce

O zespół, który w resorcie kultury pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi rynku medialnego w Polsce Sellin był pytany w RMF FM. - Taki zespół pracuje pod egidą ministra kultury i dziedzictwa narodowego od niecałych trzech tygodni. Złożony jest z ekspertów wskazanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Wyznaczyliśmy przed tym zespołem zadanie wypracowania jakichś rozwiązań legislacyjnych, które doprowadziłyby do sytuacji, w której taka koncentracja właścicielska mediów, jaka dzisiaj ma miejsce w przestrzeni prasowej, nie mogła mieć miejsca - powiedział Sellin.

Minister pytany o to, czy chodzi wyłącznie o koncentrację mediów w przestrzeni prasowej, odpowiedział, że "raczej prasowej". - Dlatego, że tu mamy rzeczywiście sytuację, w której 80, 90 proc. prasy lokalnej czy regionalnej jest w rękach po pierwsze kapitału zagranicznego, a w ramach tego kapitału zagranicznego w rękach niemalże monopolistycznych koncernów prasowych i to z jednego kraju pochodzących - wyjaśnił. Dopytywany, czy projektowane zmiany na pewno nie obejmą radia i telewizji wiceszef resortu kultury, odpowiedział, że w tym obszarze omawiane przez niego procesy koncentracji mediów nie zaszły aż tak daleko.

- Poza tym rynek radiowy i telewizyjny jest koncesjonowany przez państwo. To jest rynek, który powstał w ramach rozdawnictwa tzw. dobra rzadkiego, jakim są częstotliwości i to się za pośrednictwem państwa rozdaje. Czyli przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji daje się koncesje na tę działalność. Natomiast rynek prasowy jest rynkiem absolutnie wolnorynkowym i tu popełniono na początku III Rzeczypospolitej poważne błędy, jeśli chodzi o likwidację koncernu RSW "Prasa-Książka-Ruch", które doprowadziły do sytuacji właśnie takiej, jaką dzisiaj mamy - tłumaczył. Dodał, że "żadne poważne państwo europejskie nie pozwoliło, by zdecydowana większość prasy była w rękach kapitału zagranicznego".

Wśród rozwiązań, które w tej sprawie mają - zdaniem Sellina - poprawić sytuację na rynku mediów w Polsce wymienił wzmocnienie kompetencji kontrolnych i decyzyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. - Po to taki urząd jest, dlatego on się tak nazywa. To jest "ochrona konkurencji", podkreślam, żeby właśnie do takich monopoli nie dopuszczać - mówił.

Wiceszef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczył też, że "repolonizacja mediów" będzie m.in. polegała na wykupie udziałów w już istniejących środkach masowego przekazu. - Trzeba czekać po prostu na okazje i mieć przygotowane dobre polskie podmioty do czekania na takie okazje i na taki wykup tych mediów. Tak, jak się zdarzyło w bankach, że mieliśmy bardzo poważny zakup banku przez poważny polski podmiot i natychmiast proporcje udziału kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowości gwałtownie się zmieniły - mówił Sellin.

- To jest sfera wolnorynkowa i trzeba poczekać na moment, kiedy z jakichś powodów - a takie momenty przecież często następują, (bo) struktury właścicielskie się zmieniają - właściciel zagraniczny jakiegoś koncernu prasowego w Polsce będzie chciał swoje udziały sprzedać - dodał Sellin.