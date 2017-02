Krakowska prokuratura od poniedziałku zacznie czynności w śledztwie ws. wypadku premier

Powiedział on podczas sobotniej konferencji prasowej, że kolumna aut z premier jechała na sygnałach świetlnych i dźwiękowych. "Gdy przejechał pierwszy samochód z tej kolumny, ten kierujący (fiatem seicento - PAP) był przekonany, że to już się skończyło i nikt więcej nie jedzie" - powiedział prokurator. Dodał, że kierujący fiatem "zaczął manewr skrętu w lewo, co spowodowało z kolei manewr obronny kierującego drugim pojazdem, znajdującym się w kolumnie (w którym jechała premier - PAP), co w konsekwencji doprowadziło do tego, że ten pojazd uderzył w drzewo" - dodał.

Według prok. Hnatki akta sprawy, w tym protokół przesłuchania kierowcy fiata, będą przekazane do PO, a prokurator wszcznie postępowanie. Dodał, że na miejscu wypadku byli tez biegli z Instytutu Ekspertyzy Sądowych im. Jana Sehna.

Zarzut spowodowania wypadku usłyszał na policji kierowca seicento, który doprowadził w piątek wieczorem w Oświęcimiu do zderzenia z samochodem, w którym jechała premier Beaty Szydło. Mężczyzna przyznał się do winy – podał w sobotę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Pytany, czy kolumna rządowa jechała na sygnałach dźwiękowych, Hnatko powiedział, że "różni świadkowie różnie zeznają". "Natomiast oczywiście pracownicy BOR potwierdzają, że były tam zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe" - zaznaczył. Dodał, że poszukiwani są też inni świadkowie zdarzenia.

"Mamy zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia, a także monitoring będziemy zabezpieczali z miejsca poprzedzającego miejsce zdarzenia - monitoring znajdujący się na stacji paliw" - powiedział Hnatko. Dopytywany, czy istnieje nagranie wypadku, powiedział, że jest to jedynie nagranie w pobliżu miejsca zdarzenia.

Poinformował, że kierowca seicento powiedział że zdawał sobie sprawę z tego, że była to kolumna rządowa, ale w czasie jazdy słuchał muzyki i nie jest pewien, czy kolumna miała włączone sygnały dźwiękowe.