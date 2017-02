Błaszczak o wypadku premier: głośny dzięki fali hejtu

Szef MSWiA przekazał słowa premier Szydło, że czuje się ona dobrze i ma nadzieję szybko wrócić do pracy.

Błaszczak poinformował o przebiegu z=wypadku zapewniając, że prawidłowo oznakowana kolumna premier poruszała się z bezpieczną prędkością ok. 50 km na godzinę, a do spowodowanai a wypadku przyznał się młody kierowca seicento.

- Ten wypadek stał się tak sławny z porodu bardzo smutnego i przykrego - doczekał się fali hejtu ze strony totalnej opozycji. Ostrzegam i apeluję, żeby ważyć słowa -. Niech nie powtórzą się zdarzenia z jesieni 2010 roku, które doprowadziły do zamordowania działacza PiS - mówił Błaszczak. - Apeluję, nie eskalujcie napięć.

Błaszczak przywołał zdarzenia z grudnia ub. roku, gdy samochody polityków PiS wyjeżdżających z Sejmu były blokowane.

- To są konsekwencje przyzwolenia na takie ataki. A więc stop hejtowi, który może przynieść fatalne skutki - mówił Błaszczak.

Szef MSWiA stwierdził, że w BOR następują zmiany i mają wymierne kształty.

- W 2016 roku więcej funkcjonariuszy przyjęto do służby, niż ich odeszło. Bilans jest dodatni - zapewnił Błaszczak. - Kupiono najwięcej samochodów, bo ponad 50. Tu nawiązuję do wypadku: samochód, którym poruszała się premier, był samochodem nowym, pancernym i bezpiecznym. Krytykę gen. Janickiego traktuję jako słowa człowieka pozbawionego honoru, za którego rządów w BOR wydarzyła się największa tragedia w powojennej Polsce - mówił Błaszczak.

- Pracujemy nad odbudową etosu służby i profesjonalizmu. Z tych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w 2016 wyciągamy wnioski - zapewnił Błaszczak. - Pracownicy BOR są świetnie wyszkoleni, nie wywierajcie na nich takiej presji i nacisku. Cały czas trwają szkolenia, mają charakter cykliczny.

Błaszczak stwierdził, że kierowca BOR, który wiózł Szydło, był doświadczonym oficerem z 15-letnim stażem. - Kłamią ci, którzy chodzą po mediach i haniebnie szafują ludzkim życiem. Zmiany w BOR trwają i mają na celu "skuteczne posprzątanie po generale Janickim" - oświadczył Mariusz Błaszczak.

Zieliński: Forpoczta walki politycznej

Wiceminister Jarosław Zieliński zauważył, że nie może być tak, że zdarzenie drogowe staje się powodem do atakowania Biura Ochrony Rządu.

- Takie zdarzenia trzeba analizować i wyciągać z nich wnioski, a nie znajdować w nich pożywkę polityczną, a z takimi faktami mamy do czynienia. Ile nieroztropnych opinii od wczoraj wyrażono, trudno policzyć. I robią to często rzekomi fachowcy - mówił Zieliński. - To nie są fachowcy, tylko członkowie forpoczty w walce politycznej.

Zieliński wyraził zdumienie występującymi po wypadku opiniami na temat funkcjonowaniem BOR i nadzorem rządu nad Biurem, i stwierdził, że należy przejść do spokojnej analizy i myśleć nad tym, jak unikać takich sytuacji.

- Ale takich sytuacji nie da się zupełnie uniknąć - mówił Zieliński przywołując sytuację z Izraela, kiedy to podczas wizyty premier Szydło tamtejsza ochrona dopuściła do kolizji. - Tam jednak nie było takich ataków - zapewniał wiceszef MSWiA i przytaczał przypadki incydentów za rządów poprzedniej ekipy.

Zieliński powtórzył, że trwa naprawa BOR, którą ekipa PiS zastała "zdewastowaną" po poprzedniej ekipie rządzącej.