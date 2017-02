PO: Macierewicz broniąc Misiewicza straszy wolne media; to skandal

Foto: PAP, Radek Pietruszka

Szef MON Antoni Macierewicz straszy wolne media dla obrony Bartłomieja Misiewicza, to przekroczenie kolejnych granic; to skandal, paranoja i dowód na to, że mamy chore państwo - stwierdzili we wtorek politycy PO. Zadeklarowali, że Platforma będzie walczyła o wolność słowa.