Beata Szydło: Rozwój Unii Europejskiej jest celem Polski

Szydło poinformowała, że rozmowy z premierem Holandii dotyczyły m.in. koniecznych zmian w Unii Europejskiej, Brexitu i bilateralnych relacji: nauczania języka polskiego oraz sytuacji polskich pracowników w Holandii.

Zarówno Polska jak i Holandia mają bardzo mocne przekonanie, że naszym wspólnym celem powinna być obrona rynku wewnętrznego - powiedziała Szydło. Jej zdaniem, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE to Polska i Holandia staną się państwami, które przejmą na siebie ciężar obrony wspólnego rynku.

Szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że jest deklaracja strony holenderskiej wypracowania kompromisu dotyczącego problemu pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. - Wypracujemy kompromis, jest taka deklaracja, zrozumienie ze strony premiera Holandii problemu delegowanych pracowników - powiedziała premier. - Mamy deklaracje, że strona holenderska ze zrozumieniem będzie przyglądała się tej kwestii - dodała.

Szydło poinformowała, że Polska i Holandia mają podobny punkt widzenia w sprawie praw nabytych obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii. - Oczekujemy, że Wielka Brytania musi wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych, tej perspektywy finansowej, tych zobowiązań, które zostały podjęte - powiedziała premier.

- Musimy zrobić wszystko, żeby nie doszło do kolejnych "brexitów", jeżeli nie wyciągniemy wniosków z Brexitu, to może dojść do wzrostu niezadowolenia kolejnych państw i chęci odejścia z UE - przestrzegała Szydło.

Zdaniem Szydło, Brexit był wynikiem kryzysów, które miały miejsce w UE. - Jeżeli nie wyciągniemy wniosków z Brexitu, to rzeczywiście może dojść do wzrostu niezadowolenia kolejnych państw i chęci odejścia z UE - przestrzegała premier. W jej ocenie jest to problem, który "zdają się niektórzy politycy europejscy bagatelizować", jednak - jak zaznaczyła - "coraz większa refleksja na ten temat się pojawia". Wskazała, że "spotkanie w ubiegłym tygodniu na Malcie pokazało jasno, że jest wola 27 państw na to, ażeby wypracować taki kierunek zmian w Unii Europejskiej, który nie dopuści do kolejnych rozłamów w UE".

Premier dodała, że zarówno jej środowa rozmowa z premierem Rutte, jak i wtorkowa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel potwierdzają, że państwa takie jak Holandia czy Niemcy również myślą o tym, żeby szukać kompromisu, który pozwoli na utrzymanie i rozwój Unii. - To jest główny cel Polski - podkreśliła Szydło.

Szefowa rządu przestrzegała jednocześnie, że jeżeli w Unii nie będzie pogłębionej refleksji, reform, zmian, których oczekują Europejczycy, wówczas może się okazać, że coraz większą rolę będą odgrywały antyeuropejskie nastroje i ugrupowania, które nie są zwolennikami UE. - Nam zależy na tym, ażeby Unia była projektem, który będzie się rozwijał i który zostanie utrzymany w obrębie 27 państw - zadeklarowała. - Polska jest zdeterminowana, ażeby takie propozycje zmian, reform przedłożyć, i to zrobimy - podkreśliła Szydło. Według niej polski punkt widzenia w kwestiach m.in. roli UE, rynku wewnętrznego jest zbieżny z punktem widzenia Holandii.