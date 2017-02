Witold Waszczykowski przedstawił tezy informacji o kierunkach polityki zagranicznej

Waszczykowski ma przedstawić w Sejmie informację na temat głównych celów polskiej dyplomacji w bieżącym roku i krótko podsumować wydarzenia roku ubiegłego. W środę wieczorem tezy swojego wystąpienia zaprezentował na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych.

Jak powiedział PAP członek sejmowej komisji spraw zagranicznych i wiceszef komisji ds. UE Konrad Głębocki z PiS, który brał udział w środowym posiedzeniu, szef polskiej dyplomacji zarysował na nim "szczegółowy plan dalszego umacniania pozycji Polski w Europie i na świecie". - Jest to plan, który stanowi dokładne przeciwieństwo bezbarwnej polityki poprzedników, którzy zwijali np. polską dyplomację - dodał.

Głębocki zaznaczył, że w jego ocenie "w polskiej polityce zagranicznej dzieje się bardzo dobrze", ponieważ "po latach polityki zależnej od innych, wręcz wasalnej za rządów PO-PSL", stała się ona "polityką realizującą polską rację stanu". - Również w zakresie spraw zagranicznych państwo PO-PSL było teoretyczne - stwierdził.

Innego zdania o środowym wystąpieniu Waszczykowskiego był b. wiceszef MSZ ds. europejskich Rafał Trzaskowski z PO, który zarzucił ogólnikowość i brak odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące m.in. proponowanych przez rząd zmian traktatowych w Unii Europejskiej. - Pan minister nie wyciągnął żadnych, ale to żadnych wniosków z tego, co się przez ostatni rok wydarzyło, to znaczy ani z tych błędnych decyzji dotyczących wyboru Wielkiej Brytanii jako kluczowego sojusznika, ani tych koncepcji Międzymorza, które okazały się anachronizmem i fanaberią, ani z tego, że prowadzona przez niego polityka zagraniczna nie ma żadnych celów tak naprawdę - mówił.

- Był taki moment, gdzie minister mógł z tych swoich wszystkich błędów, z tych swoich niezliczonych gaf, wyciągnąć jakieś konsekwencje, zaproponować pewnego rodzaju nowe otwarcie, a minister Waszczykowski udaje jakby się nic kompletnie nie stało. Szkoda, ale mam wrażenie, że jutro powtórzy z taką buńczucznością i pewną hucpą właściwie swoje tezy, jakby nie zauważając, że ta polityka przez ostatni rok doprowadza do samoizolacji Polski - podsumował Trzaskowski.

Na początku stycznia założenia polityki zagranicznej na 2017 r. przyjął rząd. Jak informowało wtedy biuro rzecznika prasowego resortu dyplomacji, wśród najważniejszych kierunków prowadzonej przez MSZ polityki w tym roku znaleźć mają się m.in. bezpieczeństwo, silna pozycja Polski w Europie i Unii Europejskiej, integracja regionu, polityka wschodnia, globalne i ekonomiczne interesy Polski na świecie, a także sprawy konsularne i polonijne.

O priorytetach polskiej dyplomacji minister Waszczykowski rozmawiał również z premier Beatą Szydło na ubiegłotygodniowym spotkaniu w ramach przeglądu resortów. Deklarował wtedy m.in., że w 2017 r. Polska zabiegać będzie o realizację decyzji ubiegłorocznego szczytu NATO w Warszawie oraz szukać na świecie nowych rynków zbytu dla polskich towarów, wykorzystując przy tym nowe placówki dyplomatyczne.