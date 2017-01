Witold Waszczykowski: Poprzednie kierownictwo MSZ nie dbało o interes Polski

W poniedziałek PAP dowiedziała się, że MSZ zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych w związku z budową ambasady w Berlinie oraz zamianą działek w Warszawie między resortem a Uniwersytetem Warszawskim. Według ministerstwa w latach 2012-2015 w tych sprawach doszło do niegospodarności. Zawiadomienia do prokuratury - wynika z ustaleń PAP - są następstwem kontroli przeprowadzonej w ministerstwie.

Pytany o tę sprawę w TVP1 szef MSZ odpowiedział: "to są sprawy przekazane do prokuratury, myśmy dostrzegli pewne nieprawidłowości, natomiast chcemy, aby prokuratura to sprawdziła". - W przypadku Berlina od lat sprawa się toczy, wydano dziesiątki milionów złotych, ambasady starej poprzednio ani nie zburzono - ponieważ zakładano, że ona zostanie zburzona, ani nie rozpoczęto budowy nowej, natomiast pieniądze były wydane na projekt niefunkcjonalny, projekt który w ogóle nie był potrzebny Polsce, więc to prokuratura musi zbadać - powiedział szef MSZ. Jak dodał są również "niegospodarności" co do działek w Warszawie. - Nie tylko tej, ale jeszcze innych - dodał.

Waszczykowski powiedział, że zarzuty te są pokłosiem działalności poprzedniego kierownictwa i rządu (PO-PSL), które "w sposób bezmyślny", "nonszalancko szastało pieniędzmi". - Nie dbało o interes Polski, nie dbało też o majątek Polski - stwierdził.

Pierwsze z zawiadomień, dotyczące budowy ambasady RP w Berlinie, trafiło do prokuratury 28 listopada 2016 r. Kolejne, związane z zamianą działek między ministerstwem a UW, miesiąc później. Sprawy obejmują lata 2012-2015. W listopadzie 2016 r. MSZ postanowiło o anulowaniu przetargu na wykonawcę, który miał wybudować nową siedzibę polskiej ambasady w Berlinie. Według nowej strategii siedziba powstanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego i będzie o połowę mniejsza od planowanej.

Chodzi o działkę przy głównym bulwarze stolicy Niemiec - Unter den Linden - który mieści się nieopodal Bramy Brandenburskiej. Dawny budynek polskiej ambasady został zamknięty w 1999 roku; siedzibę przeniesiono. Od lat toczą się działania na rzecz nowej siedziby. W 2012 r. w konkursie na nowy gmach wyłoniono projekt autorstwa pracowni JEMS Architekci. Jak podkreśla MSZ, założenia do projektu zakładały koszt budowy w wysokości 160 mln zł. W sierpniu 2016 r. resort otrzymał trzy oferty - najniższa opiewała na kwotę 247 mln zł. Jak wynika z audytu, ta rozbieżność między planowanymi, a realnymi kosztami budowy wynikała z nieprawidłowości w kwestii prowadzenia inwestycji, nadzoru nad nią i zaniechań ze strony osób zajmujących kierownicze stanowiska w MSZ za rządu PO-PSL.

Kolejna sprawa, o której MSZ powiadomił prokuraturę, związana jest z zamianą działek między resortem a UW. Chodzi o nieruchomość przy al. Armii Ludowej 3/5, którą ministerstwo pozyskało w zamian za nieruchomość przy ul. Tynieckiej 15/17.

Jak wskazano w audycie, na działce przy al. Armii Ludowej - zgodnie z prawem - można zbudować budynek 4-piętrowy, a nie, jak planowano, 9-piętrowy. Ponadto w związku z zamianą działek z budynku przy Tynieckiej trzeba było przenieść ponad 100 urzędników - wynajęto dla nich biura przy ul. Krywulta. Koszt wynajmu - zaznaczono w audycie - wynosi 4 mln zł rocznie, czyli w ciągu 6,5 roku ok. 26,5 mln zł.

Według operatu szacunkowego wartość działki przy al. Armii Ludowej wynosi 15,5 mln zł. Obecnie - jak podkreślono - działka jest pusta; budynek po nieczynnym kinie, które wcześniej się tam znajdowało, został rozebrany na koszt MSZ.