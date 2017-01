Jarosław Sellin apeluje do opozycji o "przywrócenie rozumu"

Sellin odniósł się do trwającego w parlamencie protestu posłów PO i Nowoczesnej, którzy od 16 grudnia okupują salę obrad Sejmu protestując przeciwko usunięciu z obrad 16 grudnia posła PO Michała Szczerby i przegłosowania m.in. ustawy budżetowej w Sali Kolumnowej Sejmu (zdaniem opozycji w czasie tego głosowania mogło nie być wymaganego kworum).

Sellin mówiąc o trwającym kryzysie przyznał, że "przydałaby się deeskalacja", ale jako jej warunek wskazał "zaprzestanie nielegalnych działań" przez posłów opozycji.

Łamanie prawa ma polegać m.in. na przebywaniu w sali obrad Sejmu po zakończeniu posiedzenia izby niższej parlamentu. Zdaniem Sellina jest to działanie nielegalne.

Protest opozycji, polegający na okupacji sali obrad Sejmu Sellin ocenił jako "groteskowy i śmieszny", a jednocześnie "groźny", ponieważ "profanuje świątynię polskiej demokracji". - My (PiS - red.) zachęcamy do tego, aby to zakończyć – podkreślił.

Zdaniem Sellina wydarzenia do których doszło w Sejmie w grudniu są bezprecedensowe. – Nigdy jeszcze w 26 latach polskiego nowego parlamentaryzmu nie zdarzyło się, aby opozycja nie tylko blokowała mównicę, ale też fotel marszałka Sejmu, żeby mu pohukiwała do mikrofonu, żeby szturchała jego fotel - wyliczał.

Na koniec zaapelował do opozycji "o przywrócenie rozumu" i "nie kompromitowanie się". W imieniu 35 tysięcy wyborców, którzy oddali na niego głosy w wyborach do Sejmu zwrócił się też z prośbą o powrót do normalnych prac parlamentu.