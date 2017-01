Witold Waszczykowski: Chcemy normalnej demokracji

- Na świecie są demokracje przymiotnikowe: w Rosji walczy się o demokrację suwerenną, na Zachodzie walczy się o demokrację liberalną, a ja chciałbym, żeby w Polsce była demokracja bezprzymiotnikowa, niepoddawana jakiejś ideologii – powiedział minister w RMF FM.

- Opozycja chce mieć demokrację ideologiczną, która dominuje w niektórych państwach Europy Zachodniej. My byśmy chcieli mieć demokrację normalną, że wtedy, gdy ktoś wygrywa wybory, ma prawo rządzić, realizować swój plan i program, z którym doszedł do władzy i tyle – tłumaczył szef MSZ. Dopytywany o wypowiedź z końca roku, że wizerunek rządu jest taki, że konsekwentnie wprowadza reformy, a wizerunek opozycji wygląda kabaretowo, minister powiedział w poniedziałek, że "martwi się o wizerunek Polski".

- Chciałbym, żeby Polska była postrzegana jako kraj stabilny, jako kraj, który ma program zarówno wewnętrzny, jak i w polityce zagranicznej, i o to zabiegam – dodał.

Pytany, czy opozycja powinna zostać usunięta siłą, jeśli nie zakończy protestu do 11 stycznia, szef MSZ odparł, że "to nie jest pytanie do niego". Indagowany, że jest posłem, dodał: "chciałbym, żeby prawo było przestrzegane oczywiście i ci, którzy mają obowiązek egzekwowania prawa, to prawo wyegzekwowali". Jego zdaniem nie ma potrzeby powtarzania głosowania nad budżetem. - Głosowanie nad budżetem, jeśli dobrze pamiętam 16 grudnia, odbyło się zgodnie z procedurami – zaznaczył.

Pytany o życzenia noworoczne dla opozycji odparł: "rozsądku, rozsądku i jeszcze raz rozsądku".