Mariusz Błaszczak: Policja pozostanie pod Sejmem póki będzie zagrożenie

- A że zagrożenie jest to wystarczy przywołać zdjęcia z nocy piątkowo-sobotniej. Widzieliśmy agresję, widzieliśmy te fakty żenujące lżenia np. posłów na Sejm, pani prof. Krystyny Pawłowicz - mówił minister w TVP Info. Jak dodawał, "widzieliśmy blokowanie, rzucanie się pod samochody tych ludzi". - Oni są przeszkoleni. To nie jest tak, że zwykły człowiek rzuca się pod samochód. Widzieliśmy to w nocy przed Sejmem z piątku na sobotę, ale widzieliśmy w niedzielę także - blokowanie czy rzucanie się pod samochód kiedy pan premier Jarosław Kaczyński jechał na grób swojego brata, na Wawel - mówił.

- To są barbarzyńcy. Samoobrona w porównaniu z nimi to był Wersal. Ci ludzie tak bardzo boją się odpowiedzialności. Za co? Za nadużycia. Ci ludzie tak bardzo cierpią z tego powodu, że nie mogą korzystać z owoców władzy, bo PiS z tych owoców władzy korzysta w ten sposób, że przekazuje te pieniądze chociażby na Program 500 plus, na przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego - ocenił Błaszczak.

Według szefa MSWiA widać jednak, że wokół protestu opozycji "wiele się zmienia". - Chociażby wczorajsza demonstracja, która była zgłoszona na 5 tys. osób, a w kulminacyjnym punkcie była dziesięciokrotnie mniejsza niż zgłoszenie. Więc po prostu nie ma siły, nie ma wsparcia społecznego - uważa szef MSWiA.

Minister zestawił to z niedzielną "spontaniczną manifestacją przed Pałacem Prezydenckim". - Manifestacją zorganizowaną przez Kluby Gazety Polskiej, manifestacją dużo, dużo liczniejszą i pokazującą, że społeczeństwo popiera rząd - ocenił.

Protesty przed gmachem parlamentu trwają od piątku, kiedy to podczas obrad Sejmu posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę.

Była to reakcja na planowane zmiany w zasadach pracy dziennikarzy w parlamencie oraz na wykluczenie z obrad jednego z posłów PO. Przed Sejmem w piątek demonstranci blokowali drogi wyjazdowe; posłowie opozycji, w systemie dyżurów, pozostają na sali sejmowej.

W niedzielę kontynuowane były demonstracje Komitetu Obrony Demokracji, manifestowano przed także przed Trybunałem Konstytucyjnym i Pałacem Prezydenckim. W poniedziałek także trwała pikieta przed Sejmem. Nad ranem we wtorek przed wjazdem do Sejmu zostało zbudowane ogrodzenie, a protestujący tam ludzie przesunięci na drugą stronę ulicy Wiejskiej. Wjazd do Sejmu ochrania policja, policjanci znajdują się też na terenie należącym do parlamentu, przed gmachami Sejmu i Senatu. We wtorek wznowione zostało rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie Senatu. przed Sejmem demonstrował KOD.