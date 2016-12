Premier: Posiedzenie Sejmu 16 grudnia - zgodne z konstytucją i prawem

"Wszystko, co zostało przeprowadzone, przyjęte na ostatnim posiedzeniu Sejmu zostało przyjęte zgodnie z konstytucją i zgodnie z prawem. Jest budżet, jak powiedziałam budżet stabilny, w którym zostały zagwarantowane środki na program prorodzinny 500 plus, na Mieszkanie Plus, na nowe leki dla emerytów, programy prorozwojowe. To wszystko w tym budżecie się znajduje" - powiedziała premier w czwartek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak dodała, jeżeli posłowie, którzy na sali sejmowej nie pracują dla Polaków, tylko zajmują się sami sobą, nie doceniają tego, że Polacy mogą otrzymać tak dobry budżet, to trzeba zadać pytanie, w czyim imieniu próbują wszczynać awanturę.

"Dzisiaj obowiązkiem każdego polityka jest zająć się pracą. 11 stycznia będzie posiedzenie Sejmu, to będzie sprawdzian dla tych polityków, czy chcą pracować dla Polaków, czy chcą realizować dobre projekty, czy chcą być uczestnikami realizacji wielkiego programu odbudowy rozwoju Polski, wspierania polskich rodzin, czy też bronią interesów kogoś i właśnie pytanie kogo" - mówiła premier.

"Ja nazywam (sytuację w Sejmie) awanturą wywołaną przez grupę posłów PO i Nowoczesnej, grupę posłów, którzy zamiast pracować, zamiast wypełniać swoje obowiązki poselskie, w tej chwili zajmują się po prostu awanturnictwem. Warto tym posłom zadać pytanie, czyich interesów bronią?" - zaznaczyła Szydło.

Pytana, czy dojdzie do spotkania, które doprowadzi do kompromisu w Sejmie, Szydło powiedziała: "Rząd ciężko pracuje, również dzisiaj było posiedzenie rządu. Ja zajmuje się konkretnymi sprawami. Zajmujemy się tym, do czego zobowiązali nas Polacy".

"Rząd się nie cofnie, mamy program i harmonogram działania"

"Sytuacja w Polsce jest stabilna i będzie stabilna. Budżet jest stabilny" - mówiła szefowa rządu na czwartkowej konferencji prasowej. Ponownie podkreśliła, że 16 grudnia w Sejmie - kiedy podczas przeniesionych do Sali Kolumnowej obrad odbyły się głosowania m.in. nad budżetem na 2017 r. - wszystko odbyło się zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem.

Premier powiedziała, że są dobre wyniki tegorocznego budżetu i - jak dodała - "w przyszłym roku będzie dokładnie tak samo". Szydło stwierdziła, że "sytuacja w Polsce wymaga tylko i wyłącznie tego", żeby protestujący posłowie opozycji zabrali się do pracy.

"Rząd nie cofnie się, nie cofnie się klub PiS. Mamy program, mamy harmonogram działań. Wszystko będzie realizowane tak, jak zobowiązali nas do tego Polacy" - powiedziała szefowa rządu.

"Polska będzie zwiększać pomoc humanitarną dla państw Bliskiego Wschodu"

"Będziemy zwiększać pomoc humanitarną dla państw Bliskiego Wschodu. Taka decyzja już została podjęta. W tym roku tych środków zostało wyasygnowanych dużo więcej niż założyliśmy" - powiedziała szefowa rządu na konferencji prasowej.

Jak dodała, pieniądze na ten cel mają pochodzić z rezerwy budżetowej, a w najbliższym czasie będą podpisywane ostatnie decyzje w sprawie udzielenia pomocy.

"Na pewno w przyszłym roku chcemy, by ta pomoc humanitarna ze strony Polski była jeszcze większa" - podkreśliła.

Szefowa rządu przypomniała, że w ramach pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Polska realizuje wspólnie z Niemcami inwestycję budowy szpitala. "Będziemy też realizować inne działania poprzez polskie organizacje humanitarne, z którymi współpracujemy" - zapowiedziała premier.