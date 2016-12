Błaszczak obiecuje 9,1 mld zł dla służb mundurowych

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych i administracji rozpoczęła prace nad projektem ustawy ustanawiającej program modernizacji służb MSWiA na lata 2017-2020. Program obejmuje inwestycje budowlane, zakup samochodów, sprzętu informatycznego i łączności oraz uzbrojenia. Elementem programu jest wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Pierwsza podwyżka w wysokości średnio ok. 250 zł ma nastąpić 1 stycznia 2017 roku.



W ocenie szefa MSWiA program przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększy skuteczność działania służb mundurowych. "To jeden z najważniejszych projektów, które zostały przygotowane przez rząd PiS. Jest wzorowany na programie rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego z 2007 roku" - powiedział Błaszczak. Zaapelował do posłów o poparcie projektu.



Najwięcej środków, prawie 6 mld zł, ma trafić do policji; ponad 1,2 mld zł - do Straży Granicznej, ponad 1,7 mld zł do Państwowej Straży Pożarnej oraz ponad 200 mln zł do Biura Ochrony Rządu.



Autorzy projektu chcą, by nowe przepisy ustanawiające program weszły w życie 1 stycznia 2017 roku.