Beata Szydło na Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarność"

Premier: do końca roku decyzja w sprawie jednolitego podatku

- Mogę dzisiaj być tutaj u was, stanąć przed państwem, spojrzeć wam prosto w oczy i powiedzieć, że dotrzymaliśmy słowa i wywiązaliśmy się z zobowiązań, że służymy zwykłym Polakom, obywatelom, a nie zapatrzonym w siebie elitom - podkreśliła szefowa rządu.

Premier przypomniała słowa św. Jana Pawła II, który mówił, że Solidarność broni podmiotowości człowieka i godności rodziny.

- Jan Paweł II mówił, że służyć narodowi, to znaczy realizować przede wszystkim zasady, polegające na tym, że myśli się o dobru wspólnym, czyli dobru każdego obywatela - zaznaczyła Szydło. Jak dodała, Jan Paweł II kierował słowa o dobru wspólnym przede wszystkim do polityków.

Szydło podkreśliła, że jej obecność na zjeździe Solidarności, to dla niej zaszczyt.

- Jestem tu u państwa dzisiaj, w czasie szczególnym również dla rządu, którym mam zaszczyt kierować, dla rządu PiS. Niedawno, kilka dni temu, podsumowaliśmy pierwsze dwanaście miesięcy naszej pracy. Kiedy stanęłam przed obywatelami, aby zdać sprawozdanie z tych naszych dwunastu miesięcy, powiedziałam, że to był dobry rok, mówiłam to z przekonaniem i mówię to i teraz - oświadczyła premier.