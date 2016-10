W poniedziałek w całym kraju odbył się "czarny protest". Uczestniczki nie przyszły tego dnia do pracy i brały udział w różnych pikietach i manifestacjach, by wyrazić swój sprzeciw wobec zaostrzania przepisów aborcyjnych.

Krzysztof Bosak, wiceprezes Ruchu Narodowego ocenił w programie #RZECZoPOLITYCE, że jest zawiedziony widząc jak PiS w sprawie polityki aborcyjnej potyka się o własne nogi. W ocenie Bosaka wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego o tym, że "czarny protest" jest wydarzeniem marginalnym to próba zaklinania rzeczywistości.

- Waszczykowski powinien zająć się dyplomacją, a nie komentowaniem wydarzeń politycznych - stwierdził Krzysztof Bosak. Dodał, że polityka wewnętrzna nie powinna interesować szefa MSZ. - On o niej nie decyduje. Chyba, że chce robić karierę na innym - powiedział wiceprezes Ruchu Narodowego i porównał zachowanie Witolda Waszczykowskiego do Radosława Sikorskiego. - Podobnie robił Sikorski – koncentrował się bardziej na sobie niż na naszych interesach - powiedział Krzysztof Bosak.

Pytany o "czarny protest" wiceprezes Ruchu Narodowego powiedział, że każde wystąpienie publiczne dużej grupy ludzi ma charakter polityczny, co - zdaniem Bosaka - nie jest niczym złym. Krzysztof Bosak ocenił, że publicystyczną przesadą jest to, że kobiety mogłyby obalić rząd Beaty Szydło.

- Sprawa ochrony życia nienarodzonego jest dla PiS niewygodna. Ogromna liczba posłów PiS jak nie była w tej partii podpisywała się pod projektami takimi jak ten Ordo Iuris, a teraz muszą się wycofywać rakiem, bo Jarosław Kaczyński tego projektu nie popiera - ocenił Krzysztof Bosak. Dodał, że PiS powinno jak najszybciej zamknąć temat aborcji.

- Jarosław Kaczyński, który ma samodzielny i wyłączony wpływ na PiS i państwo, powinien szybko zdecydować na jaki wariant zmiany przepisów się zdecyduje i przeforsować go jak najszybciej w Sejmie - podkreślił Krzysztof Bosak. Dodał, że "im dłużej PiS w tej sprawie hamletyzuje, tym bardziej daje paliwa innym partiom do wykorzystywania tej sytuacji. - I do budowania się skrajnej lewicy jak Partia Razem i LGBT jako środowisk sprzeciwu - ocenił Bosak.