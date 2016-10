Karczewski: Będzie akcja uświadamiająca na temat tego, czym jest aborcja

W ubiegłym tygodniu media - powołując się na Karczewskiego - informowały, że senatorowie PiS pracują nad mniej restrykcyjnym projektem ws. aborcji niż ten, który przygotował komitet "Stop aborcji". W środę Karczewski mówił, że senatorowie wstrzymali się z pracami nad projektem do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Sejm. W czwartek posłowie odrzucili projekt.

Tego samego dnia po południu dziennikarze pytali marszałka Senatu, czy to, że premier Beata Szydło przedstawiła program wsparcia dla kobiet z ciążami trudnymi, oznacza, że nie będzie projektu senatorów PiS w sprawie prawa aborcyjnego.

"To oznacza, że będziemy się zastanawiali, co z tym projektem zrobić, bo naprawdę chcemy bardzo poważnie do tego problemu podejść" - odpowiedział Karczewski na briefingu prasowym.

"Wiemy już, i to jest wniosek z tego, co się stało, że są potrzebne zmiany mentalne. Dużo więcej wiedzy, dużo więcej informacji i o to będziemy bardzo zabiegać i dbać" - podkreślił marszałek Senatu.

Jak mówił, potrzebna jest bowiem "edukacja i bardzo poważne potraktowanie problemu aborcji". "Potrzebne jest rozmawianie o aborcjach nie tylko tych, które są wykonywane legalnie, ale i o tych, które są wykonywane nielegalnie bądź legalnie, ale zagranicą" - dodał Karczewski.

"Chcemy, aby nasze społeczeństwo wiedziało, co to jest aborcja, na czym to polega. Będziemy robili akcję uświadamiającą i mamy nadzieję, zmienimy naszą mentalność; będziemy więcej wiedzieli" - podkreślił Karczewski.

Według niego potrzebne jest "więcej informacji dla ludzi, dla kobiet w ciąży i bardzo wielkie wsparcie kobiet, które są w trudnej sytuacji". "Nie tylko kobiet, ale rodzin, również i tatusiów" - dodał. Przypomniał, że premier Szydło przedstawiła w środę program wsparcia dla kobiet z ciążami trudnymi.

Chodzi o trzy zobowiązania rządu ws. ochrony życia. Premier zapowiedziała, że powstanie program wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne; środki na jego realizację od 2017 r. mają być zabezpieczone w budżecie; ma być też akcja promująca ochronę życia.

W głosowaniu, które odbyło się po wystąpieniu premier, Sejm odrzucił obywatelski projekt komitetu "Stop aborcji" zakładający całkowity zakaz i penalizację przerywania ciąży. Za odrzuceniem projektu głosowało 352 posłów, 58 było przeciw, 18 wstrzymało się od głosu. Odrzucenie projektu zarekomendowała w środę sejmowa Komisja sprawiedliwości i praw człowieka - wnioskował o to poseł PiS i posłowie PO.