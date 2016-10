Antoni Macierewicz komentuje doniesienia o Iskanderach w obowdzie kaliningradzkim

- Bierzemy pod uwagę wszystkie doniesienia, także te, które mówią o możliwej obecności pocisków Iskander, i to w takiej specjalnej konfiguracji, na terenie obwodu kaliningradzkiego - powiedział Macierewicz. Szef MON zaznaczył, że od dłuższego czasu monitorowane są takie wydarzenia i podejmowane działania, "które sprawiają, że polskie siły zbrojne i polski system informowania, także we współpracy z naszymi sojusznikami, jest stale gotowy, by monitorować i zagwarantować bezpieczeństwo Polski i krajów sojuszniczych".

W rozmowie z agencją Reutera przedstawiciel wywiadu USA potwierdził informację estońskich mediów o tym, że Rosja wysłała rakiety balistyczne Iskander-M do obwodu kaliningradzkiego. W jego ocenie dyslokacja systemu może się okazać w istocie "nieszkodliwa". - Podobny system rakiet balistycznych krótkiego zasięgu został przemieszczony do Kaliningradu w 2014 r. w związku z ćwiczeniami wojskowymi – zaznaczył pracownik wywiadu. - Może to być również gest o charakterze politycznym – rodzaj demonstracji siły mającej podkreślić, że Rosji nie podoba się polityka Sojuszu Atlantyckiego – dodał. Agencja Reutera nie podała, którą z 16 rządowych agencji wywiadowczych, wchodzących w skład Wspólnoty Wywiadów (IC), reprezentuje cytowane przez nią źródło.

Estoński portal ERR News podał w piątek, że rosyjska Flota Bałtycka wysłała do obwodu kaliningradzkiego rakiety balistyczne krótkiego zasięgu typu Iskander-M. Broń miała być przetransportowana do rosyjskiej eksklawy z portu Ust-Ługa koło Petersburga na pokładzie statku transportowego Ambalna, czyli na pokładzie cywilnej jednostki.







W ocenie ERR ostatnie przypadki naruszenia estońskiej i fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty mogą być powiązane z tą operacją. Takiej ewentualności nie wykluczył, zapytany przez ERR, minister obrony Estonii Hannes Hanso - przekazał litewski portal Delfi.

W czwartek rosyjski samolot bojowy Su-27 naruszył dwukrotnie przestrzeń powietrzną Finlandii o czym poinformowało tamtejsze ministerstwo obrony. Maszyna tego samego typu wleciała w piątek w estońską przestrzeń powietrzną nad Zatoką Fińską. Według resortu obrony Estonii samolot przebywał w ich przestrzeni powietrznej przez mniej niż minutę. Transpondery Su-27 były wyłączone. Tego samego dnia MSZ Estonii wezwało rosyjskiego ambasadora, któremu wręczono notę protestacyjną.

Iskander-M to system rakiet taktycznych, których zasięg wynosi 500-700 km. We wtorek agencja TASS informowała, że brygada wojsk rakietowych Zachodniego Okręgu Wojskowego rosyjskich sił zbrojnych została postawiona w stan najwyższej gotowości bojowej w ramach sprawdzianu podsumowującego rok szkoleniowy 2016. Jak poinformowano, żołnierze mieli poprawić umiejętności rozmieszczania systemów rakietowych na pozycjach i przenoszenia rakiet ze środków transportu na wyrzutnie. Ostatnim etapem zajęć miało być przeprowadzenie przez kompleksy Iskander ćwiczebnego, wyprzedzającego ataku na systemy rakietowe i inne krytycznie ważne cele przeciwnika.