Wicepremier Jarosław Gowin udaje się z wizytą do Chin

Celem wizyty jest rozwój polsko-chińskich kontaktów gospodarczych, naukowych i w dziedzinie technologii kosmicznych.

Ważnym elementem wizyty będzie także wzmacnianie współpracy między polskimi i chińskimi uczelniami wyższymi. W Pekinie wicepremier weźmie udział m.in. w spotkaniu ministrów edukacji i szkolnictwa wyższego UE-Chiny. Odwiedzi również Uniwersytet Tsinghua - jedną z najlepszych chińskich uczelni - gdzie spotka się z jej władzami. Jednym z absolwentów uniwersytetu jest obecny przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping.

Gowin w stolicy Chin odwiedzi również Chińską Akademię Technologii Kosmicznych (CAST) i spotka się z władzami tego ośrodka.

CAST w 1970 r. umieściła w przestrzeni okołoziemskiej pierwszego sztucznego satelitę chińskiej produkcji Dong Fang Hong. Podczas wizyty w Pekinie planowane jest też spotkanie z komisarzem UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tiborem Navracsicsem.

Wicepremier w Chinach odwiedzi również miasto Chengdu, stolicę prowincji Syczuan. Spotka się z władzami tego regionu i odwiedzi Uniwersytet Syczuański, gdzie planowane jest spotkanie ze studentami, władzami uczelni i otwarcie Centrum Studiów nad Polską.

W czerwcu przewodniczący ChRL Xi Jinping odwiedził Polskę. W Warszawie podpisał szereg międzyrządowych porozumień ws. inwestycji infrastrukturalnych, m.in. chińskiego projektu "Jedwabnego Szlaku", wymiany handlowej oraz współpracy naukowej i kulturalnej. Xi spotkał się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło oraz wziął udział w Międzynarodowym Forum Nowego Jedwabnego Szlaku oraz IV Polsko-Chińskim Forum Regionów. W czasie wizyty prezydenci Polski i Chin symbolicznie otworzyli linię kolejową na trasie Chiny-Europa pod marką China Railway Express; zgodzili się, że Polska może odgrywać ważną rolę na szlaku handlowym Chiny-UE. Obie strony podkreślały, że chińska inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku to ogromna szansa dla gospodarek obu krajów. Andrzej Duda i Xi Jinping podpisali też wspólne oświadczenie w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między RP a ChRL.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Rozwoju Chiny są największym partnerem handlowym Polski w Azji pod względem wartości wymiany handlowej ogółem i wielkości importu. W 2015 r. eksport z Polski do Chin osiągnął 1,82 mld euro (wzrost o 8 proc.) a import z Chin 20,33 mld euro (wzrost o 16 proc.). Ujemne saldo handlu z Chinami wyniosło 18,51 mld euro i było wyższe o ponad 2,6 mld euro w porównaniu do roku 2014. Import z Chin ma największy udział w tworzeniu deficytu handlowego Polski. W 2015 r. Chiny zajęły w polskim imporcie drugie miejsce, za Niemcami. Eksport do Chin stanowił 1 proc. całkowitej wartości polskiego eksportu, co stanowi 21. miejsce w polskim eksporcie.

W 2015 roku głównym polskim towarem eksportowym do Chin pozostawała miedź. W imporcie z Chin ponad połowę stanowią wyroby przemysłu elektromaszynowego, ważną pozycją są także wyroby włókiennicze. Głównym celem polskiego rządu jest zmniejszenie gigantycznego deficytu w handlu z Chinami poprzez wzrost eksportu do Państwa Środka. Na otwarcie rynku chińskiego z niecierpliwością czeka m.in. krajowy przemysł spożywczy.