Beata Szydło oddaje część władzy Mateuszowi Morawieckiemu

Opinie

Ewa Kopacz, była premier RP

Z dużej chmury mały deszcz. Przez kilka dni budowano napięcie, co miało służyć przykryciu problemów partii rządzącej. „Rekonstrukcja" była próbą przykrycia „pisiewiczów" i licznych nominacji w spółkach Skarbu Państwa. Mateuszowi Morawieckiemu powierzono wielką władzę. Wicepremier i minister rozwoju, którego pozycja w rządzie wzrosła, nie pokazał się jeszcze jako osoba, która cokolwiek szczególnego dokonała poza jedną prezentacją w PowerPoincie. Teraz będzie tą osobą, która będzie musiała udowodnić, że zasługuje na tak olbrzymią władzę w jednym ręku. Paweł Szałamacha wykonywał biernie polecenia. Nie potrafił się twardo postawić, albo może właśnie postawił się twardo, nie godząc się na dalsze rozdawnictwo. Od Mateusza Morawieckiego będzie teraz zależeć, co się będzie działo z naszymi finansami, podatkami, deficytem. Nie mając pomysłu na to, jak sfinansować rozdawnictwo płynące szerokim strumieniem i nie obciążyć za to obywateli większymi podatkami, szuka się kozłów ofiarnych. Pokazuje się osoby, którym dokłada się kompetencji po to, żeby za chwilę ich wskazać palcem jako tych, którzy podnieśli podatki. Nie prezes Kaczyński czy premier Szydło, ale ci, którzy przyszyli z odważnymi propozycjami będą temu winni. Oni będą musieli odpowiadać na trudne pytania o pogłębiający się deficyt, ściągalność VAT mniejszą, niż zapowiadano itd. Czas pokaże, czy Mateusz Morawiecki będzie realizował wszystko, co tak szumnie zapowiadał. —not. JN

Ryszard Petru, szef Nowoczesnej

Ten rząd wymaga porządnego liftingu, a nie tylko wymiany jednego z najgorszych ministrów. A i tak właśnie tego, który przynajmniej miał odwagę przyznać publicznie, że nie ma pieniędzy na realizację kosztownych obietnic wyborczych, w tym 500+, i trzeba je pożyczyć od obywateli, czyli wyemitować obligacje. I to właśnie nie spodobało się prezesowi PiS, bo nie mam złudzeń, kto odwołał ministra finansów. Stery rządu powinien przejąć Jarosław Kaczyński, który teraz dowodzi z tylnego fotela, ale nie bierze odpowiedzialności za chaos w państwie.

Złych ministrów jest wielu, zażądałbym natychmiastowej dymisji: Antoniego Macierewicza – za Misiewicza, za brak szacunku dla powstańców warszawskich i za komisję smoleńską. Witolda Waszczykowskiego – za to, że doprowadził do utraty znaczenia i reputacji Polski w świecie, za lekceważenie Komisji Weneckiej, za kompromitujące wypowiedzi: „murzyńskość", „wegetarian i rowerzystów". Konstantego Radziwiłła – za powrót w ochronie zdrowia do głębokiego PRL, walkę z in vitro, arogancję wobec środowisk lekarskich. Krzysztofa Jurgiela – za skandaliczną ustawę o ziemi, sytuację w stadninie koni w Janowie Podlaskim.

Mógłbym tak wymieniać bez końca. Dobra zmiana, jaka jest, każdy widzi. —not. JN