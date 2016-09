Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na promocji oficerskiej we Wrocławiu

Minister wziął udział w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, która odbyła się na wrocławskim rynku. W tym roku aż 432 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki otrzymało stopień podporucznika. Był to najliczniejszy od lat rocznik, który otrzymał promocje na pierwszy stopień oficerski.

Szef MON podkreślił, że świeżo promowani oficerowie biorą na siebie wielki obowiązek. - Polska armia musi być nie tylko silniejsza i nowocześniejsza, ale musi być także skuteczniejsza, musi być zdolna współdziałać z naszymi sojusznikami - mówił. Na uroczystości byli obecnie przedstawiciele wojska USA, Francji i Niemiec. - To znak, że dziś stoimy razem, by bronić się przed każdą agresją. Już niedługo wojska tych państw staną na naszej wschodniej granicy. To wy – młodzi oficerowie – będziecie dowodzili oddziałami współdziałającymi z wojskami NATO, współdziałającymi z wojskami amerykańskimi. Zawsze przy tym będziecie pamiętali, że waszym obowiązkiem jest poświęcenie i służba Polsce i narodowi polskiemu - mówił do absolwentów Macierewicz.

Szef MON dodał, że wielu z absolwentów podejmie służbę w nowym rodzaju sił zbrojnych – wojskach obrony terytorialnej kraju. - Do was zwracam się szczególnie, bo wasza misja będzie szczególna. Pamiętajcie, że będziecie działać nie tylko w wojsku, ale także wśród ludności cywilnej. Waszym szczególnym obowiązkiem będzie bliskość, wsparcie i nawiązywanie relacji z ludnością, której macie służyć i pomagać - mówił. Dodał, że absolwentów, którzy w sobotę otrzymali promocję "dotknął szczególny zaszczyt". - Ta promocja odbywa się 10 września, w dniu który przypomina o ofierze tych, którzy polegli pod Smoleńskiem – prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, dowódców Wojska Polskiego, ale także tej, która patronowała Solidarności Anny Walentynowicz - mówił Macierewicz.

Szef MON stwierdził również, że nowe Wojsko Polskie ma być "uosobieniem wielkości Polski". - Nic nie jest warty naród, który nie dąży do wielkości, nic nie jest warte wojsko, które nie jest gotowe bronić tej wielkości - mówił Macierewicz.

Macierewicz dziękował za obecność na uroczystości Joannie i Andrzejowi Gwiazdom. - To twórcy Solidarności, sygnatariusze Porozumień Sierpniowych, które wyprowadziły Polskę ku niepodległości. Wasza obecność na tej uroczystości ma szczególny charakter. To znak, że Polska dziś odzyskuje swoją siłę. Jesteście dla tych ludzi znakiem wartości, jakie powinny im przyświecać - mówił minister.

Wśród 432 absolwentów, którzy otrzymali promocję na pierwszy stopień oficerski jest 65 kobiet.