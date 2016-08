Sondaż CBOS: Poparcie rządu i Beaty Szydło

CBOS zauważa, że w ciągu ostatniego miesiąca praktycznie nie zmienił się społeczny odbiór premier Beaty Szydło. Zadowolenie z tego, że stoi ona na czele rządu, wyraża 44 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt procentowy), a niezadowolenie – 36 proc. (spadek o 1 punkt procentowy).

Co piąty badany (20 proc.) nie ma wyrobionego zdania na temat pracy premier; w lipcu było to 18 proc.

W porównaniu z lipcem o 2 punkty procentowe - do 32 proc. - przybyło przeciwników rządu. Odsetki jego zwolenników i osób deklarujących wobec niego obojętność nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio: 37 proc. i 29 proc. Wyrobionego zdania na temat rządu nie ma 2 proc. badanych (w lipcu 4 proc.).

Od ostatniego badania zwiększył się - o 2 punkty, do 49 proc. - odsetek respondentów pozytywnie oceniających dotychczasowe wyniki działalności rządu. Jednocześnie odsetek ankietowanych postrzegających je negatywnie zwiększył się o 1 punkt procentowy - do 38 proc. O 3 punkty procentowe - z 16 do 13 proc. - zmalał odsetek niezdecydowanych.

W stosunku do lipca odsetek ankietowanych uważających, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, zmniejszył się z 42 do 41 proc. W tym czasie przybyło o 3 punkty procentowe, do 46 proc. badanych będących przeciwnego zdania. O 2 punkty procentowe - z 15 do 13 proc. - zmalał odsetek badanych, którzy nie mają zdania na ten temat.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 17–25 sierpnia 2016 roku na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.