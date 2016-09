Antoni Macierewicz w 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej

- Siła armii polskiej jest gwarantem niepodległości naszego kraju i jest gwarantem pokoju w tej części Europy. To jest przesłanie, o którym musimy, szczególnie w rocznicę tego straszliwego napadu dwóch imperiów na Polskę i Europę, pamiętać – mówił minister.

Szef MON ocenił, że fundamentami zdolności i siły, jakie Polacy pokazali w ciągu drugiej wojny światowej, "która w Polsce skończyła się bardzo, bardzo niedawno" była tradycja narodowa i wiara chrześcijańska, a także polska armia, która długo potrafiła przeciwstawiać się okupantom.

Macierewicz zaznaczył, że nie byłoby II wojny światowej, gdyby nie sojusz rosyjsko-niemiecki. - Tę prawdę Polska, Europa i świat musi zawsze pamiętać. Nie ma większej groźby dla pokoju europejskiego i światowego jak sprzysiężenie się totalitaryzmów przeciw wolności, demokracji i pokojowi"- powiedział szef MON.

Minister podkreślił też, że Polska była wówczas jedynym państwem Europy, które przeciwstawiło się obu najeźdźcom. - Nie było w Europie takiego narodu jak Polacy, który by odrzucił wszelkie propozycje kolaboracji, układu, podległości - powiedział Macierewicz. Dodał, że za to spadły na Polaków straszliwe klęski, co po dzień dzisiejszy widać m.in. w Warszawie.

- To nie była straceńcza brawura. To była głęboka świadomość, że naród, który ulegnie przemocy totalitarnej, naród, który się sprzymierzy z totalitaryzmem, będzie musiał ulegać coraz głębszej degrengoladzie, będzie musiał ulegać coraz większej i głębszej samozagładzie, a w sytuacji Polski, znajdującej się między dwoma wielkimi imperiami, grozić to będzie utratą nie tylko tkanki fizycznej, ale także siły duchowej, ale także możliwości kiedykolwiek odzyskania niepodległości - ocenił Macierewicz. Dodał, że ta prawda dała wielką siłę Polakom, by walczyć przez następne kilkadziesiąt lat o odbudowę niepodległego państwa. - My się nigdy nie poddaliśmy. Nasze prawo wynika z krwi przelanej. Nasze prawo wynika ze zniszczonych miast i wsi, ale nasze prawo wynika także z wartości, jakie przenieśliśmy dla swoich rodaków i dla całego świata - powiedział minister.

Szef MON dziękował kombatantom i weteranom, którzy - jak mówił - reprezentują „wielkość, siłę i ducha pokolenia niepodległej Polski”. - Dzięki temu, że go nam przekazaliście możemy dzisiaj mówić: Niech żyje Polska – powiedział.

P.o. szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział m.in., że w 1939 r. Polska ze swym światem wartości stanowiła całkowite zaprzeczenie dwóch totalitaryzmów, które chciały zawładnąć ówczesną Europą. - To była wojna o wszystko, o świat wartości, w których katalogu słowa "niepodległość" i "wolność" stały na pierwszym miejscu - powiedział Kasprzyk.

W uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, ministrowie obrony oraz pracy i rodziny Antoni Macierewicz i Elżbieta Rafalska oraz liderzy ugrupowań parlamentarnych – Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru i Paweł Kukiz.

Podczas uroczystości odbyła się zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza, odczytano apel pamięci (uwzględniający wprowadzone przez obecnego szefa MON fragmenty poświęcone ofiarom katastrofy smoleńskiej) a delegacje instytucji państwowych i organizacji pozarządowych złożyły na płycie grobu wieńce i wiązanki kwiatów.

Uroczystość na pl. Piłsudskiego była częścią obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość i 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowanych w Warszawie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.