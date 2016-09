Beata Szydło: W Europie wieje wiatr zmian

Witold Waszczykowski i Mariusz Błaszczak lecą do Wielkiej Brytanii

- Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby projekt Unii Europejskiej został zaprzepaszczony. Musimy zrobić wszystko, aby temu projektowi nadać nowego, świeżego ducha, takiego, który spowoduje, że Unia Europejska zacznie pełnić rolę, jaką kiedyś jej przypisali ojcowie założyciele i zacznie służyć po prostu Europejczykom. To wielkie wyzwanie, ale myślę, że uda nam się przez to przeprowadzić, dlatego, że jesteśmy wystarczająco zdeterminowani, mamy plan, mamy pomysł i jesteśmy skuteczni – mówiła premier.

Szydło przekonywała, że kryzysem Europy jest odejście od fundamentów, tradycyjnych wartości, które budowały wspólnotę europejską. Zdaniem Szydło, grupa V4 potrafi mówić jednym głosem na forum Unii, ma swoje pomysły, które należy realizować.

- Dzisiaj trzeba zmierzyć się z tym problemem, nie uciekać od niego i próbować skleić wspólnotę europejską na nowo. Dostrzegam ogromną rolę Europy Środkowo-Wschodniej. Wiatr zmian, innowacyjności, nowoczesności, świeżego postrzegania tego, co dzieje się wokół nas, właśnie tutaj jest najsilniejszy – zaznaczyła.

Premier apelowała, aby nie bać się zmian. - Postęp bierze się ze zmian. Świat się zmienia i życie się zmienia. W tych zmianach trzeba oczywiście zachować coś trwałego, coś, co nas wiąże z tym miejscem, w którym żyjemy, mieszkamy i chcemy tworzyć. Wspólnota narodowa jest taką trwałą wartością - mówiła.

- Nie możemy udawać, że nic się w Unii Europejskiej nie wydarzyło, że po Brexicie jest tak samo, jak było. Jest pokusa wśród elit politycznych Unii, które chciałyby status quo, ale duch zmian jest już na tyle silny, że właśnie tutaj, w naszej części Europy dzieje się coś ważnego – podkreśliła premier.

Szydło przypomniała, że Polacy musieli bardzo długo walczyć o swoje miejsce w Europie. - O to, byśmy mogli cieszyć się wolnością, byśmy mogli cieszyć się tym, że żyjemy tak jak ludzie w innych częściach Europy, po prostu możemy być szanowani, możemy godnie żyć, spełniać swoje marzenia, jeździć po świecie. Dla nas to są wartości, które w innych państwach być może nie są dostrzegane czy nie są tak bardzo cenione – mówiła.

W Forum Ekonomicznym Młodych Liderów - jak podają organizatorzy - uczestniczą młodzi przedsiębiorcy, liderzy organizacji pozarządowych, stowarzyszeń biznesowych, a także młodzi pracownicy naukowi i dziennikarze. W tegorocznej edycji Forum bierze udział około 400 liderów z 43 państw.

Tematem przewodnim wydarzenia jest przedsiębiorczość młodych w Polsce i w Europie. Forum zaczęło się w poniedziałek; skończy w piątek.