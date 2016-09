Patryk Jaki o swoim zachowaniu w sądzie: Mam prawo komentować wyroki

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki poinformował, że złożył wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi, która prowadzi cywilny proces o ochronę dóbr osobistych, wytoczony mu przez posła PO Roberta Kropiwnickiego. Chodzi o słowa, które padły pod koniec stycznia z mównicy sejmowej - że Kropiwnicki prowadzi w swoim mieszkaniu agencję towarzyską. W piątek Jaki podnosił przed sądem, że chroni go immunitet, a jego słowa padły z sejmowej mównicy i chociażby z tego względu nie powinien ponosić żadnych konsekwencji. Sędzia, której ukarania chce Jaki, odmówiła odrzucenia pozwu, uznając, że sprawa może być przedmiotem rozprawy w trybie cywilnym.



- Przepisy konstytucji, na które wskazywała pełnomocnik posła Jakiego, nie stanowią przeszkody, żeby sprawa mogła być przedmiotem rozprawy sądu w trybie cywilnym - powiedziała sędzia Alicja Fronczyk, uzasadniając decyzję o nieuwzględnieniu wniosku pełnomocnik Jakiego. Dodała, że wypowiedź Jakiego nie miała związku z pracami Sejmu, które wtedy były prowadzone.

Wiceminister ocenił, że postawa sędzi była stronnicza. - To jest pierwsza taka sytuacja, gdzie w orzeczeniu nie uznaje się immunitetu formalnego posła. Jestem przekonany, że jest to zemsta za krytykę sądów - mówił później dziennikarzom. Podkreślał, że jest przeciwnikiem immunitetów, ale nie zgadza się na sytuację, w której sędziowie "w sposób wybiórczy traktują posłów" i uznają immunitet posła, który występuje w telewizji, a nie uznają immunitetu posła, który przemawia z mównicy sejmowej. - Widać, że jest to, niestety, zemsta pani sędzi za krytykowanie sądów. Złożyłem wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec pani sędzi oraz by jednocześnie zbadać, w jaki sposób sprawę dostała ta akurat sędzia - mówił wiceminister.

W rozmowie z TVN24 Jaki odrzucił zarzuty, że jako wiceminister sprawiedliwości powinien unikać tego rodzaju krytyki sędziów. - Mam prawo komentować wyroki, tak jak dziennikarze komentują działania władzy. Sąd jest władzą - mówił.

Wiceminister zarzucał też mediom, iż te koncentrują się na nim, a nie na tym, że poseł PO mijał się z prawdą twierdząc, że w jego mieszkaniu nie były świadczone usługi seksualne. - Dla was nie jest interesujące to, że poseł mijał się z prawdą. O to się toczy proces - podkreślił. Dodał, że należy przeprosić starsze osoby mieszkające w bloku, w którym znajdowało się mieszkanie wynajmowane przez posła Kropiwnickiego, a które "przez to nie miały życia".

Jaki podkreślił, że w Sejmie "realizował swoje obywatelskie prawa". - Nie stawiłem się w sądzie jako wiceminister sprawiedliwości tylko jako obywatel Patryk Jaki - tłumaczył. - Każdy ma prawo złożyć wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego. Dlaczego miałbym mieć mniejsze prawa niż inni obywatele? - pytał.