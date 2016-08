Premier skomentowała w wywiadzie dla "Super Expressu" zajścia w trakcie niedzielnych uroczystości pogrzebowych Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka".

Przed Bazyliką Mariacką w Gdańsku pojawiła się tego dnia kilkunastoosobowa grupa działaczy KOD z liderem Komitetu Mateuszem Kijowskim na czele. Doszło do przepychanek, część zgromadzonych wznosiła okrzyki: "Precz z komuną", "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". KOD-owcy opuścili plac przed świątynią w eskorcie policjantów.

"To, że przyjechali tam przedstawiciele KOD, nie było moim zdaniem przypadkowe - powiedziała Szydło w wywiadzie dla gazety. - Każdy, kto chciał brać udział w pogrzebie, mógł w nim wziąć udział, natomiast organizacja KOD chciała w ten sposób zamanifestować swoją działalność polityczną. Źle się stało, że doszło do takiego zamieszania" - oceniła. Według premier - "to była prowokacja".

"Byłam na pogrzebie i widziałam ludzi stojących na ulicach, kiedy szedł orszak i na cmentarzu, szczerze wzruszonych. To było wielkie święto patriotyzmu i wolnej niepodległej Polski. Każdy, kto miał intencję, żeby to zakłócić, uderzyć w pamięć 'Inki' i 'Zagończyka', uderzyć tym samym w pamięć tysięcy pomordowanych Polaków, których ciał jeszcze nie odnaleźliśmy, to ja takie działania uznaję za prowokację" - powiedziała.

Premier była też pytana o środki na emerytury. Zapewniła, że pieniądze na wypłatę tych świadczeń "są zabezpieczone". Przypomniała, że rząd PiS chce obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, tak by każdy miał możliwość wyboru, kiedy pójść na emeryturę. "Oczywiście od tego, kiedy pójdzie na emeryturę, będzie zależała wysokość tej emerytury" - powiedziała Szydło. Według niej wielu ludzi zdecyduje się pracować dłużej.

Zaznaczyła, że ogromnym problemem w Polsce dzisiaj jest wysokość emerytur, które w niektórych wypadkach wynoszą jedynie 600-800 zł. "Moją ambicją, ambicją rządu jest, aby w przyszłym roku najniższa emerytura wynosiła tysiąc złotych" - powiedziała Szydło.

Zadeklarowała, że pod koniec br. dojdzie do "przeglądu systemu emerytalnego". "Prezes ZUS Gertruda Uścińska przygotuje raport i propozycje zmian w systemie emerytalnym, tak abyśmy mogli rozwiązać nasz największy problem, czyli wysokość emerytur. To nie będzie łatwe" - powiedziała. Jak zaznaczyła, do tego potrzebny jest konsensus polityczny; wyraziła nadzieję, że "odpowiedzialna opozycja włączy się w tę dyskusję".

Szydło mówiła też o sytuacji w Europie. Zapytana, czy współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej - Polska, Czechy, Słowacja i Węgry - nie rozbija jedności UE, premier zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka ma coraz większy wpływ na decyzje podejmowane w Unii. "Coraz bardziej z nami się liczą" - dodała.

Jak mówiła, UE wymaga reform. Podkreśliła, że jeżeli politycy europejscy będą chcieli przejść do porządku dziennego nad Brexitem, wprowadzając jedynie "kosmetyczne zmiany" w Unii, to UE będzie narażona na kolejne kryzysy.

"Dzisiaj głos rozsądku wypływa przede wszystkim od nas, z Grupy Wyszehradzkiej; z regionu, który ma najlepszy wzrost gospodarczy, potrafi najlepiej wydawać pieniądze unijne, który jest regionem bezpiecznym. Chcemy, żeby UE była właśnie taka jak Grupa Wyszehradzka" - powiedziała premier.

Zaznaczyła, że Grupa Wyszehradzka jest forum otwartym. "Będę również prowadziła rozmowy bilateralne w naszym regionie, ale są przecież państwa bałtyckie, państwa skandynawskie; będziemy rozmawiać również partnerami z Europy Zachodniej. Wiem, że jesienią chce przyjechać do Warszawy na rozmowy prezydent Francji" - powiedziała.

Według premier Warszawa staje się coraz poważniejszym graczem na arenie międzynarodowej. "Liczą się z nami. To jest właśnie potwierdzenie, że nie trzeba klęczeć na kolanach i pokornie przyjmować tego, co się nam narzuca, tylko (trzeba) pokazywać mądre rozwiązania" - powiedział Szydło.

Jak dodała, "w tej chwili Polska jest partnerem w UE". "To jest najważniejsze osiągnięcie naszej polityki zagranicznej" - podkreśliła.

Według premier wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że Europa nie jest dzisiaj bezpieczna. "Najważniejszą sprawą dla Polski w tej chwili jest takie zreformowanie UE, żeby ona spełniała oczekiwania Europejczyków, była skoncentrowana na sprawach obywateli europejskich i żeby była bezpieczna" - powiedziała.

Według niej "elity europejskie zajęte swoimi sprawami nie zauważyły, że wygenerowały w Europie tak wiele kryzysów, że UE zaczęła być pod znakiem zapytania".

Pytana o rekordowy deficyt budżetowy zaplanowany we wstępnym projekcie budżetu na 2017 r. premier zaznaczyła, że rząd liczy na to, że plan rozwoju kraju firmowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego "zacznie przynosić efekty w postaci tego, że będzie szybszy wzrost gospodarczy".

Podkreśliła, że rząd musi wywiązać się ze zobowiązań złożonych wyborcom. "Nie żałuję środków, które wydawane są dla rodzin, seniorów i konsekwentnie będziemy to robili, bo rząd jest po to, by wypełnić swoje zobowiązania i by przede wszystkim dostrzegać problemy i bolączki zwykłych obywateli" - powiedziała.

Zapewniła, że rząd nie będzie podnosił podatków. "Bez podnoszenia podatków można w Polsce w budżecie państwa zabezpieczać środki na programy prospołeczne" - dodała.