Beata Szydło spotkała się z Polonią na Bukowinie

Szydło powiedziała, że jest wzruszona tym, iż na Bukowinie „znajduje się kawałek Polski”. Podziękowała premierowi Rumunii, że stwarza warunki, które pozwalają zachować polską tradycję i język. - W waszych sercach jest Polska. Mówicie po polsku, kultywujecie polską tradycję i kulturę. Chcę za to wam podziękować – zwróciła się do zgromadzonych Polaków premier Szydło.

- Dla nas polityka wspierania Polonii na świecie, tych wszystkich miejsc, inicjatyw, organizacji, które kultywują polską tradycję i język wśród rodaków mieszkających poza granicami Polski, jest bardzo ważna. Będziemy was wspierać, pomagać wam, uczyć się od was polskości, miłości do ojczyzny – powiedziała.

Premier Ciolos mówił o długoletniej współpracy Polaków i Rumunów. - Obecnie relacje między naszymi krajami są na jednym z najwyższych szczebli. Świetnie współpracujemy, ciągle zacieśniamy współpracę. Rumunia jest przyjacielem Polski. Ta przyjaźń nie jest jedynie deklaratywna, nie zależy od okoliczności, jest trwała – oświadczył.

Mieszkańcy Nowego Sołońca wręczyli Beacie Szydło ikonę. Premier obejrzała program artystyczny, m.in. tańce ludowe, wysłuchała pieśni patriotycznych w wykonaniu polskiej młodzieży i dzieci.

Według szacunków Związku Polaków w Rumunii w tym kraju żyje ok. 7 tys. osób polskiego pochodzenia. Głównym skupiskiem ludności polskiego pochodzenia jest okręg Suczawa (południe historycznej Bukowiny), gdzie mieszkają potomkowie migracji rolniczej i zarobkowej.

Pozostałe ośrodki rumuńskiej Polonii to Bukareszt, Jassy i Konstanca.