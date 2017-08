Nowi ambasadorowie, kierunek: Austria, Chile, Panama

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że minister Witold Waszczykowski wręczył dzisiaj w imieniu prezydenta RP nominacje nowym polskim ambasadorom.Jolanta Róża Kozłowska zostanie ambasadorem RP w Republice Austrii. W 1976 r. rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na wydziale wychowania muzycznego. Dwukrotnie relegowana z uczelni straciła prawo do studiowania w PRL i dopiero w 1979 r. jako wolny słuchacz rozpoczęła studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po przywróceniu praw w 1980 r. została studentką kierunku muzycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała etnologię, muzykologię i najnowszą historię Niemiec w Uniwersytecie we Fryburgu Bryzgowijskim, uzyskując tytuł magistra - czytamy w komunikacie MSZ.W latach 1984-94 inicjowała wiele działań na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i wymiany młodzieży. Była współzałożycielką ośrodka Deutsch-Polnisches Zentrum we Fryburgu.Pracę w administracji publicznej rozpoczęła w 1992 r. w Ministerstwie Kultury i Sztuki, w Biurze Mniejszości Narodowych, gdzie zajmowała się sprawami mniejszości niemieckiej w Polsce. W 1994 r. rozpoczęła karierę w służbie zagranicznej jako wicekonsul, potem konsul ds. kultury w nowo powstałym Konsulacie Generalnym RP w Monachium. Drugi raz pojechała do Bawarii w 1998 r. jako konsul generalny. Od 2009 r. kierowała Konsulatem RP w Kolonii.Po powrocie do Polski była doradcą ds. współpracy zagranicznej Marszałka Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a w latach 2003–2008 była dyrektorem Biura Festiwalowego Kraków 2000 i Festiwalu Wielkanocnego Ludwiga van Beethovena w Krakowie i Warszawie.Jest także współzałożycielką i członkiem Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, członkiem Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego w Warszawie, członkiem Rady Programowej Fundacji im. ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej (woj. podkarpackie) oraz członkiem Rady Nadzorczej Fundacji im. Hieronima Dekutowskiego „Zapory" w Tarnobrzegu. Zna biegle język niemiecki i posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.Jacek Gawryszewski obejmie placówkę w Republice Chile. Jest magistrem nauk politycznych (specjalizacja stosunki międzynarodowe). Ukończył podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-99 pracował w Urzędzie Ochrony Państwa.W latach 1999-2000 był III sekretarzem ambasady RP w Tunisie, a następnie – w latach 2000-2005 – w Bogocie. W latach 2005-2007 pracował w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2007 do 2009 r. był I radcą w ambasadzie RP w Meksyku, gdzie pełnił również funkcję chargé d'affaires, a następnie w ambasadzie RP w Berlinie.Po powrocie do kraju ponownie pracował w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce i Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność w latach 1981-1989 w opozycji antykomunistycznej (2015). Zna język angielski i hiszpański.Leszek Biały pojedzie na placówkę w Republice Panamy. Kończył iberystykę i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, jest doktorem nauk humanistycznych. Od 1990 r. pracuje w MSZ. W latach 1990-94 był I sekretarzem ambasady RP w Madrycie. Po powrocie do kraju pracował w departamencie Europy MSZ. Od 1998 do 2003 r. ponownie pracował w ambasadzie RP w Madrycie jako radca ds. kulturalnych, a następnie jako radca ds. politycznych. Od 2003 do 2013 r. był radcą w departamencie promocji i departamencie dyplomacji publicznej i kulturalnej. Później zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Jest autorem powieści „Źródło Mamerkusa" i „Czarny huzar". Zna język hiszpański i angielski.