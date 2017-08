Turystyka masowa to wyzwanie dla świata

W raporcie znajdą się zarówno propozycje konkretnych rozwiązań dla branży turystycznej, jak i dane o korzyściach dla miast masowo odwiedzanych przez zwiedzających - informuje portal branżowy Skift.

Gloria Guevera, prezes Światowego Komitetu Podróży i Turystyki (WTTC), przypomina, że choć miejsca pracy tworzą głównie prywatni przedsiębiorcy, a nie politycy, to potrzebna jest obustronna współpraca. – Musimy współpracować z rządami, żeby móc dawać pracę – zauważa.

Zdaniem Guevery jednym z pomysłów na rozwiązanie problemu zatłoczenia miejsc turystycznych jest większa dywersyfikacja oferty. Jak mówi, zróżnicować produkt dla turystów udało się np. w Meksyku, w którym do 2012 roku była sekretarzem do spraw turystyki. Choć do niedawna kraj ten był odwiedzany głównie ze względu na plaże, teraz przyciąga turystów także ofertą kulturalną, intensywnie rozwijającą się również w mniej obleganych miastach i regionach.

Guevara nie zdradza zbyt wielu szczegółów przygotowywanego raportu, mówi jednak, że współpracują nad nim przedstawiciele 184 rządów. Już dziś wiadomo, że wśród sugestii, które pojawią w dokumencie, znalazła się konieczność edukowania turystów w zakresie odpowiedniego zachowania na wyjazdach i zachęcanie ich do odwiedzania mniej zatłoczonych miejsc.

WTTC już wcześniej zajmowała się zarządzaniem turystyką. W 2015 organizacja wezwała branżę do stosowania dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i poszanowania lokalnych społeczności, a od 2004 roku przyznaje nagrodę „Turystyka dla jutra" markom stosującym zasady zrównoważonego rozwoju. WTTC prowadzi też spotkania z politykami, którym przedstawia znaczenie turystyki w rozwoju gospodarki.