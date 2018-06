Młodzi Niemcy nie chcą pracować w turystyce

Największe firmy związane z turystyką tracą w Niemczech zainteresowanie absolwentów studiów ekonomicznych

Instytut Trendence, specjalizujący się w analizowaniu rynku pracy i doradzaniu firmom w zarządzaniu kadrami, zapytał 14 tysięcy studentów kierunków ekonomicznych ze 107 niemieckich szkół wyższych o wymarzonych pracodawców. Z analizy wynika, że firmy turystyczne lub związane w pewnym zakresie z turystyką tracą zainteresowanie potencjalnych pracowników. Co prawda w pierwszej setce najlepszych miejsc do rozwijania kariery zawodowej znaleźli się zarówno touroperatorzy jak i linie lotnicze, jednak ich wyniki w rankingu były niższe w porównaniu z 2017 rokiem. Najwyżej uplasowała się Grupa Lufthansa (miejsce siódme, w 2017 roku miejsce szóste), która otrzymała 7,5 procent głosów. Kolejna firma turystyczna w tym zestawieniu do Aida Cruises z pozycją 34 (2,3 procent głosów). Z ubiegłorocznym raporcie ten organizator rejsów wycieczkowych znalazł się na miejscu 29.Deutsche Bahn utrzymała pozycję 38, kilka oczek w dół poleciał natomiast TUI (obecnie miejsce 44, wcześniej 35). Fraport dostał 1,8 procent głosów, co plasuje go na pozycji 45 (w 2017 roku miejsce 38). Na 68 miejscu znalazł się Thomas Cook, który rok wcześniej był siedem oczek wyżej. Na 98 pozycję spadł Sixt, który w poprzednim badaniu zajmował miejsce 90. Młodzi Niemcy najchętniej chcieliby pracować w BMW (miejsce 1, 11,9 procent głosów), Mercedesie (11,8 procent głosów), Audi (9,2 procent głosów), Adidasie i Porsche (obie firmy dostały po 8 procent głosów).