Amsterdam stolicą sera

W całym kraju jest ponad 600 specjalistycznych sklepów. W Amsterdamie jeden punkt, który oferuje tylko i wyłącznie sery przypada na 15 tysięcy mieszkańców.

Urząd statystyczny stwierdził, że ogromy wzrost liczby takich placówek handlowych w stolicy Holandii to częściowo efekt dużej liczbie turystów odwiedzających miasto. Rocznie do Amsterdamu przybywa ponad 17 milionów gości, a dla wielu z nich ser to dobra pamiątka z podróży.

Holenderscy rolnicy już od co najmniej 500 lat produkują i eksportują za granicę ich zdaniem najlepsze na świecie sery twarde. Najbardziej znany był najpierw ser produkowany w gospodarstwach i fabrykach w okolicy miasta Gouda na zachodzie Holandii. Obecnie w całym kraju wytwarza się rocznie 675 milionów kilogramów sera, a większość z nich jest eksportowana do 130 krajów świata. Statystyczny Holender zjada 15 kilogramów tego przysmaku rocznie.